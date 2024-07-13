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林佳龍出席法國在台協會國慶酒會 預祝巴黎奧運圓滿順利

外交部長林佳龍與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）及表演團體合影。（外交部提供）

外交部長林佳龍與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）及表演團體合影。（外交部提供）

2024/07/13 19:37

〔記者吳哲宇／台北報導〕外交部長林佳龍昨晚（12日）出席「法國在台協會」（Bureau Français de Taipei）舉辦的法國國慶酒會，他說，法國參議院友台小組成員比6年前成長3倍，人數在參院印太國家友好團體中排名第一，充分展顯法國國會跨黨派友台情誼。法國國慶今年適逢奧運，他也預祝今年巴黎奧運圓滿順利，台法健兒均能順利奪牌。

林佳龍首先代表我國政府向法國政府及人民祝賀法國國慶，他說，台法關係近年蒸蒸日上，法國總統馬克洪（Emmanuel Macron）去年8月頒布的「7年建軍法」（2024-2030 LPM）將台灣納入法案內容，使法國成為全球首個以立法方式捍衛台海自由航行權的主要國家。法國參議院友台小組成員更比6年前成長3倍，人數在參院印太國家友好團體中排名第一，充分展顯法國國會跨黨派友台情誼。此外，在我國駐法國代表吳志中大使及法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）的努力經營下，兩國在經貿、科研等領域都有亮眼表現與突破，期盼未來雙方持續深化交流與合作。林佳龍也預祝今年巴黎奧運圓滿順利，台法健兒均能順利奪牌。

龍燁主任致詞說，台法基於自由、民主及人權等共享價值並肩前行，雙方在經貿、科研、人權、科研及文化等領域都有實質且深入的合作。龍燁主任特別讚揚台灣社會充沛的民主活力及韌性，在面對新冠疫情及花蓮震災等重大挑戰時，台灣展現出的沉著與效率，尤其難能可貴。期盼未來台法能攜手在AI浪潮下，持續拓展民主價值，並藉助彼此長處，一起打造台灣成為民主人工智慧之島。

酒會場面隆重且充滿活力，與會賓客包括使節團及諸多政商藝文界人士等逾400人參加，氣氛融洽熱絡，展現台法近年更趨緊密的關係以及深刻友誼。

外交部長林佳龍（右）與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）（左）合影。（外交部提供）

外交部長林佳龍（右）與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）（左）合影。（外交部提供）

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