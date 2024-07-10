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就任AIT處長拜會林佳龍 谷立言：持續強化台美多元合作

美國在台協會新任處長谷立言（左）昨拜會外交部長林佳龍（右）。（外交部提供）

美國在台協會新任處長谷立言（左）昨拜會外交部長林佳龍（右）。（外交部提供）

2024/07/10 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）前處長孫曉雅任期屆滿，新任處長谷立言昨日走馬就任，並拜會外交部長林佳龍。谷立言除高度肯定台美關係史上最佳，並強調美國將持續強化雙方在各領域的多元合作。

高度肯定台美關係史上最佳

谷立言曾於二○一八年至二○二一年擔任AIT副處長，本次是谷立言第三度派駐台灣。AIT指出，谷立言是美國國務院高級外務體系（Senior Foreign Service）的一員，其外交生涯廿八年至今，致力促進美國與印太地區在外交、經濟和安全上的交流，谷立言期待在歷任處長所打造的成功基礎上再接再厲，讓堅若磐石的台美夥伴關係更上一層樓。

林佳龍會見谷立言時表示，歡迎再度派駐台灣，並就任AIT處長，期待未來繼續與谷立言及其所帶領的團隊，在各領域緊密合作。

谷立言則高度肯定台美關係史上最佳，表示很榮幸在這關鍵時刻出任處長一職，並強調美國對台支持強勁且跨黨派，將持續致力強化雙方在各領域的多元合作。

雙方晤談時，針對強化台美安全及經貿合作、拓展台灣國際空間及推動台美在第三國的合作等議題，充分交換意見。

外交部也誠摯歡迎谷立言正式就任，期待在台美良好堅實基礎上，持續深化全方位夥伴關係，並與理念相近夥伴共同維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮。

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