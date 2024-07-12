外館頻爆管理爭議 林佳龍：三方面優化處理機制

外交部長林佳龍。（記者王藝菘攝）

2024/07/12 22:55

〔記者吳哲宇／台北報導〕外交部駐外館處頻爆管理爭議，駐美代表俞大㵢遭爆濫用公帑，民進黨立委邱志偉再接獲陳情，部分駐外館長有領導統御不當問題，但外交部提供近3年有關職場霸凌案的成立數為零。對此，外交部長林佳龍承諾，未來將透過「暢通保密的申訴管道」、「有效課責」、「加強宣導與預防」三方面打造友善職場。

林佳龍今天在臉書發文說，最近幾件受到社會關注的爭議事件，以及邱志偉委員所關心的外交部駐外館處管理問題，他非常重視，也立即請相關單位研議，期盼透過制度改革具體措施，有效改善職場環境的友善與安全，做外交人員的後盾。

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在經過內部研議後，林佳龍說，希望透過優化機制，以保護當事人隱私為優先，依法辦理，決不護短，用高標準面對性騷擾和霸凌事件的組織文化。未來將透過「暢通保密的申訴管道」、「有效課責」、「加強宣導與預防」三方面優化處理機制，打造友善職場。

在「暢通保密的申訴管道」部分，林佳龍指出，已在內部網站設置「性騷擾防治專區」和「職場霸凌防治專區」，提供同仁申訴專線、傳真、電子郵件與流程。並且「調查過程全程保密」、「保護當事人隱私」，避免當事人二度受害。對勇於通報、協助提出申訴或調查的同仁，絕不會有不利處分和對待。在過程中及事後，會提供當事人必要的心理與法律諮詢及協助，並持續追蹤以提供員工協助方案等。外交部也設有部長信箱，如果同仁有建議和想法，希望可以讓外交部知道、有協助的機會。

關於強化「有效課責」，林佳龍指出，對涉犯性騷擾、職場霸凌事件行為人，經查屬實者將從重議處，處以記過、調部，或調非主管職等處分，如經性平會認定性騷擾情節嚴重，將列為不適任外派人員；經調查小組認定霸凌行為，列為是否適任主管職適性參考，也會做為未來升遷的評估因素。

在「加強宣導與預防」方面，林佳龍說，將持續利用館長及館員返國、赴任簡報、人員訓練等場合，宣導性騷擾防治和職場霸凌防治，分享處理實務經驗及監察院糾正重點，課責館長善盡工作場所主人責任，保護同仁免受不當侵害；同時彙整相關案例處置和法律效果，讓同仁明確知道涉犯相關行為可能影響升遷、考績，並「面臨監院彈劾」等後果。

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