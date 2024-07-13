日本智庫兵推應對台海危機 聚焦中國「淺灰色行動」脅迫

日本戰略研究論壇」（JFSS）今舉辦第四屆台海危機兵棋推演，聚焦台灣與周遭鄰國如何面對中國的淺灰色行動脅迫。（陳冠廷辦公室提供）

2024/07/13 13:54

〔記者陳政宇／台北報導〕日本重要國防智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）今（13）日舉辦第四屆台海危機兵棋推演，聚焦台灣與周遭鄰國如何面對中國的淺灰色行動脅迫，並為日方相關政策制定提供參考。民進黨立委陳冠廷、郭國文出席觀察兵推過程，這也是我國會議員首度受邀參與。

今年度台海危機兵棋推演今日登場，在上半場的討論中，聚焦日本發生天災與的緊急應變，以及台灣與周遭鄰國如何面對中國的淺灰色行動脅迫。

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陳冠廷指出，今年度的推演主要模擬並探討台海地區可能面臨的危機情境，並將全球局勢納入考量，例如烏克蘭戰爭、中東動盪，以及台灣、美國總統選舉的結果，為日方相關政策制定提供參考。

陳冠廷說，兵推的目標其中一項是促進日本公眾對「台灣有事」影響日本安全的了解，因此兵推也特別將民間商社納為觀察員，作為強化整體社會韌性的準備，此一方向值得台灣學習。台灣應該持續加強自身的防衛能力，同時加強與國際盟友的合作，共同維護區域的和平與穩定。

陳冠廷表示，此次兵推除了有遠景基金會董事長賴怡忠、前參謀總長李喜明模擬台灣政軍決策層峰政要，更有來自美國、捷克、愛沙尼亞等國的安全專家、學者和官員，共同為台海地區的和平與穩定獻策獻力。今年度是首次有台灣國會議員受邀與會，顯見日本對台海安全的重視。

民進黨立委陳冠廷（右）、郭國文（左）出席觀察兵推過程，這也是我國會議員首度受邀參與。（圖取自郭國文臉書）

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