中媒記者「盯梢」政論節目 邱垂正：未來對專業交流「依法把關」

新華社駐台記者被爆「盯梢」國內某政論節目，引發民眾高度關注中共滲透。陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，會將行政調查結果提供給檢調續處，未來對於專業交流，會依照法律來把關。 （記者黃筠軒攝）

2024/07/12 10:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新華社駐台記者被爆「盯梢」國內某政論節目，引發民眾高度關注中共滲透。陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，會將行政調查結果提供給檢調續處，未來對於專業交流，政府會依照法律來把關，請國人放心。

邱垂正指出，過去就有跟中媒駐點記者不斷強調，申請到台灣來，我們都有做個案評估、專案許可。同時，在入境時必須遵守法令，包括兩岸人民關係條例、「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」、「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」，這個都有告訴他們。

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邱垂正談及，同時也有提到不得從事與許可目的不符的行為或活動，比如說製作談話性節目，過去就很清楚跟在台灣的中媒記者講過，這個跟來台採訪的事由不符，更不要說「盯梢」這種疑似有一些合作行為，「這些都是我們不允許的」。

邱垂正強調，如果違反了上述的兩岸條例相關規範、許可辦法或注意事項，移民署跟主管機關就會廢止在台停留或許可證件，未來還要註記列管，就會請他馬上離開。

邱垂正表示，台灣是一個自由民主開放的社會，我們都尊重新聞自由、採訪自由，也希望中媒記者能夠遵守規定，不要從事與許可目的不符活動，未來都會跟主管機關保持合作，希望維護國內自由民主開放的輿論環境，不受到外力干擾。

邱垂正說，這個事件而言，中媒駐點記者的主管機關是文化部，陸委會日前有與文化部一起行政調查，調查結果告一段落了，會將結果提供給檢調續處，並尊重司法機關的司法調查。

邱垂正呼籲，維護台灣自由民主開放的環境需要各界幫忙，不要讓中國對台採取各種的認知作戰、滲透分化，瓦解我們的團結，破壞社會安定。長期而言，要提升台灣的識讀教育，特別對於年輕朋友，陸委會、海基會、教育部有一些兩岸識讀、中國大陸識讀課程，對媒體識讀能力的提升，才是治本之道。

他強調，要強化台灣的民主防衛力量，必須要從提升識讀能力開始，避免受到中共影響。中媒來台駐點是採取專業交流，未來對於專業交流，政府會依照法律來把關，也請國人放心。

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