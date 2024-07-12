兩岸互不隸屬！邱垂正：台灣民意不接受一中原則

陸委會主委邱垂正接受本報訪問表示，中共用各種脅迫方式要求台灣接受它所設定的「一個中國原則」、「台灣是中華人民共和國的一部分」及其設定的統一進程，這個政治原則及協商談判前提，是台灣主流民意沒辦法接受的。 （記者黃筠軒攝）

2024/07/12 10:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統上任後，中共對台發動軍演、中止ECFA早收清單134項關稅減讓，並推出懲戒台獨22條，擴大灰色地帶侵擾。面對中國極限施壓及法律戰，陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪直指，不能把台灣的前途未來，寄託在中共領導人善意上。政府會落實「四個堅持」及「和平四大支柱」行動方案，不卑不亢、維持現狀，以對話取代對抗，以交流取代圍堵。

邱垂正強調，中共長期以來都不肯正視中華民國的客觀事實存在，用各種脅迫方式要求台灣和國際社會接受它所設定的「一個中國原則」，要我們接受「台灣是中華人民共和國的一部分」及其設定的統一進程，這個政治原則及協商談判前提，是台灣主流民意沒辦法接受的。

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邱垂正表示，我們不接受狹隘僵化的意識形態和政治框架，中共對台就軍事威嚇、經濟脅迫、外交打壓、社會滲透，乃至法律懲治，還有一連串的認知作戰，這些對台灣人民的威嚇脅迫，已成為兩岸關係緊張疏離主因，更是台海現狀不安的主要根源。

邱垂正指出，中共領導人說兩岸要心靈契合，但中共仍持續武力威嚇台灣，甚至極限施壓、統戰分化滲透，「我們很遺憾這種做法，與涉台官員所謂的心靈契合背道而馳」。他最近看到始料未及的反效果，許多外商、台商因兩岸情勢緊張，紛紛撤離中國，因為風險提高，許多人對赴中旅遊或交流有所警戒。

邱垂正呼籲，面對中共打壓，國際社會支持台灣及圍堵中國，台灣人民透過選舉，以選票拒絕了僵化的「一中原則」。政府多次強調，兩岸應該是制度、價值之爭，但中國持續不願理解，以威嚇方式對待台灣。越是對台極限施壓，國際越會圍堵中國，這是損人不利己，中方應有所改善，兩岸關係才能良性互動。

邱垂正說，賴總統兩岸政策已明確揭示，政府政策一貫而堅定，站穩中華民國憲政體制，希望以「四個堅持」做為團結台灣內部的最大公約數。四個堅持就是「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣前途，只有台灣2300萬人才能決定」。

「不能把台灣的前途未來，寄託在中共領導人善意上！」邱垂正指出，要積極落實賴總統所提「和平四大支柱行動方案」，有效的捍衛台灣民主和繁榮，要強化國防及不對稱戰力，強化經濟安全和供應鏈韌性，強化與國際社會、民主國家的深化合作關係，共同面對極權專制陣營對民主國家的威脅。

邱強調，希望中國立即放棄對台灣人民的恫嚇，只要放棄這個執念，放下狹隘僵化的意識形態和政治框架，兩岸就可以互利互惠、共榮共存。期待中共領導人以兩岸人民福祉為重，讓善意堆疊，兩岸良性發展。

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