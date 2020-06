陸委會首度開通推特帳號 推文強調：一國兩制絕無可能

2020-06-10 21:08:58

〔即時新聞/綜合報導〕我國行政院大陸委員會昨(9)日開通推特帳號,下午隨即發布兩篇推文,第一則重申總統蔡英文「和平、對等、民主、對話」的基礎,強調會堅定捍衛台灣的主權和民主,第二篇則直言所謂的「一國兩制」絕無可能,並引述陸委會主委陳明通的比喻「跳探戈是兩方的」,呼籲中國展開理性對話。

綜合媒體報導,陸委會推特帳號在5月期間創立,直到昨天才正式開通,並在下午5點左右連發兩則推文,首篇以蔡英文總統的「和平、對等、民主、對話」作為開頭,申明這四個基礎是兩岸關係良性發展的關鍵;陸委會指稱,將繼續根據《憲法》和《兩岸關係條例》處理台海關係,強調「台灣堅定捍衛我們的主權與民主」。

請繼續往下閱讀...

陸委會第二則推文指出,所謂「一國兩制」是「絕無可能」(BIG FAT NO),雙方都有責任尋求共存的相處之道,以維持現狀及穩定兩岸關係的長期發展,「畢竟,跳探戈是兩方的」(it takes two to tango)。

陸委會發言人邱垂正受訪表示,國際不乏推特用戶,台海關係是國際社會關注的議題,陸委會參考外交部使用推特的歷史,希望在過去的基礎上,主動對外說明兩岸目前的情勢,以及中華民國政府的兩岸政策。

The so-called "one country, two systems" is a BIG FAT NO. Both sides have a duty to find a way to coexist & work jointly to maintain the status quo & stabilize the long-term development of cross-Strait relations. After all, it takes two to tango. 2/2