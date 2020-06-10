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陸委會首度開通推特帳號 推文強調：一國兩制絕無可能

我國行政院大陸委員會昨日開通推特帳號，下午隨即發布兩篇推文，第一則強調會堅定捍衛台灣的主權和民主，第二篇直言所謂的「一國兩制」絕無可能，呼籲中國展開理性對話。（圖擷取自Twitter）

我國行政院大陸委員會昨日開通推特帳號，下午隨即發布兩篇推文，第一則強調會堅定捍衛台灣的主權和民主，第二篇直言所謂的「一國兩制」絕無可能，呼籲中國展開理性對話。（圖擷取自Twitter）

2020-06-10 21:08:58

〔即時新聞／綜合報導〕我國行政院大陸委員會昨（9）日開通推特帳號，下午隨即發布兩篇推文，第一則重申總統蔡英文「和平、對等、民主、對話」的基礎，強調會堅定捍衛台灣的主權和民主，第二篇則直言所謂的「一國兩制」絕無可能，並引述陸委會主委陳明通的比喻「跳探戈是兩方的」，呼籲中國展開理性對話。

綜合媒體報導，陸委會推特帳號在5月期間創立，直到昨天才正式開通，並在下午5點左右連發兩則推文，首篇以蔡英文總統的「和平、對等、民主、對話」作為開頭，申明這四個基礎是兩岸關係良性發展的關鍵；陸委會指稱，將繼續根據《憲法》和《兩岸關係條例》處理台海關係，強調「台灣堅定捍衛我們的主權與民主」。

陸委會第二則推文指出，所謂「一國兩制」是「絕無可能」（BIG FAT NO），雙方都有責任尋求共存的相處之道，以維持現狀及穩定兩岸關係的長期發展，「畢竟，跳探戈是兩方的」（it takes two to tango）。

陸委會發言人邱垂正受訪表示，國際不乏推特用戶，台海關係是國際社會關注的議題，陸委會參考外交部使用推特的歷史，希望在過去的基礎上，主動對外說明兩岸目前的情勢，以及中華民國政府的兩岸政策。

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