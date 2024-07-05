澎湖漁船遭中國扣押 蔡明彥：不尋常案例

澎湖籍漁船「大進滿八八號」遭中國海警船登檢扣押，國安局長蔡明彥昨在立法院受訪表示，關於有無政治考量，中共是否借助事件凸顯管轄權，來弱化我國主權地位，該局會做完整分析評估。（記者田裕華攝）

2024/07/05 05:30

陸委會：協助家屬與中方溝通 盼船員盡快返台

〔記者陳鈺馥／台北報導〕澎湖籍漁船「大進滿八八號」遭中國海警船登檢扣押，國安局長蔡明彥昨在立院受訪表示，台灣漁船遭中共登檢扣押，確實是比較不尋常案例，政府處理會非常謹慎。針對遭押五名船員若無法以付款方式釋放，未來恐遭中國判刑，陸委會回應，現在不要做過多臆測，會協助家屬與中方溝通。

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傳船員恐判刑 邱垂正：勿過度臆測

蔡明彥指出，台灣漁民進入敏感水域，要提高警覺、注意漁事安全，遵守相關國家法令規定。兩岸處理這樣的案件要有良性互動，累積互信、堆疊善意，往良性正面方向發展。

有無認知作戰操作 國安局追蹤評估

關於中國扣押台灣漁船的背後動因，蔡強調，要從兩個方面來看，在法律上，中共官方認為台灣漁船違反當地漁事法規，這是中共官方說法，國安局會持續關注。二是政治面考量，中共是否想透過漁事扣押與後續行政裁罰，展現中共對台海的管轄權，藉此弱化政府主權地位，或對台灣政府施壓，國安局會就這部分繼續分析，除觀察中共官方說法外，有無認知作戰操作或媒播效應，國安局會完整分析評估。

陸委會主委邱垂正昨於記者會表示，得知消息後第二天就委請海基會協洽海協會，希望中方主管機關盡速公布事件事實狀況，依據程序釋放我方人船，並確保人員平安。

邱垂正指出，海基會發文後，中共有關部門很快就公布，該案是違反休漁期及漁具網孔過小，這是目前所掌握狀況。為了保障漁民權益，海巡署、漁業署已呼籲漁民避免進入中共公布的「休漁期範圍」，避免進入中國高風險區作業捕撈。

邱垂正提及，希望各界不要做不必要推理，對本案處理沒幫助，也會增加家屬心理負擔，政府會透過各種管道讓人員盡快回來。他認為，因為中方有新規定，我方現在不做過多臆測，將持續協助家屬跟中方溝通。

外界解讀澎湖漁船遭扣押與中國快艇在金門海域翻覆事件仍未處理有關，邱垂正回應，金門事件還在司法調查中，靜待司法調查結果，讓司法調查還原真相、釐清責任，再用這個事實做為跟中方協商的基礎。

邱垂正強調，我方為展現最大誠意，多次表達願意慰問家屬，以人道方式處理，包括提前給付慰問金給家屬，以緩解家屬經濟困境，希望此事早日解決落幕。

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