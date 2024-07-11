「固樑」宣講影響買菜嬤竟遭驅趕 議員批謝國樑陷警察於不義

70歲林姓婦人被警方驅離，限時離開，林婦前往地檢署告警二分局長楊宗昆。（記者盧賢秀攝）

2024/07/11 19:34

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基隆阿嬤不滿挺謝國樑集會影響買菜被警勸離 告分局長恐嚇

首次上稿 18:53

更新時間 19:34 新增基隆市警察局回應

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〔記者盧賢秀／基隆報導〕中廣前董事長趙少康7日率「戰鬥藍」到基隆市信義市場宣講，力挺身陷罷免危機的基隆市長謝國樑，70歲林姓阿嬤要去市場買菜，不滿被警方趕走，昨天到基隆地檢署控告基隆市警二分局長楊宗昆恐嚇。市議員張之豪批評，謝國樑把警察當作私人保全使喚，原本應該中立執行公務的警察陷於不義。

基隆市警察局說，目前案件已經進入司法偵辦程序，相關人員將靜待司法調查結果，也會加將強對同仁宣導，未來若有相關活動，警方定會保持行政中立。

趙少康7日上午號召「戰鬥藍」民代到基隆市舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講，呼籲基隆人投下「不同意罷免」票。70歲滿頭華髮的林姓阿嬤與友人要去市場買菜，遇到宣講集會，與警方口角，楊宗昆限林姓阿嬤「3秒鐘」到對面的信義區公所，林姓阿嬤就住在宣講地點後方，被驅趕後整夜無法入眠，昨天在友人陪同下控告楊宗昆。

市議員張之豪說，謝國樑公私不分，前有指揮分局長介入東岸商場民事糾紛，後有疑似在政治集會恐嚇老婦，這都是陷應該中立執行公務的警察於不義。

而且兩次分局長出來，都不敢穿制服與識別，遊走法律邊緣，顯示他們自己也心虛，這2次任務要說是「公務」，太過勉強。他呼籲謝國樑不該把市警察當作私人保全使喚，不要再讓應該行政中立的警察為難了。

市議員張顥瀚說，從今年初東岸破門事件，到上週民眾被警察喝斥、要脅保護管束，無故限制人民的自由，難道謝國樑忘記台灣是法治國家嗎？這種種的行為，不僅讓人民對政府執法感到失望，更因此打擊基層警察人員士氣，要求謝國出來跟市民道歉。

市議員陳軍佐要求警察局應查清楚當天事件原委，並向市民說清楚講明白。林姓老婦和另1名婦人並未構成任何威脅，卻遭到警方粗暴對待，對2位老太太下達3秒鐘內離開的命令。

警方，宣講活動有申請，分局長怕雙方起衝突，擔心阿嬤身體安危，才勸她離開。

戰鬥藍7日在信義市場前舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講。（資料照，記者俞肇福攝）

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