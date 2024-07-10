基隆阿嬤不滿挺謝國樑集會影響買菜竟被警車載走 告分局長恐嚇
〔記者林嘉東／基隆報導〕中廣前董事長趙少康7日號召「戰鬥藍」到基隆市信義市場宣講，力挺身陷罷免危機的基隆市長謝國樑；當天到市場買菜的70多歲林姓阿嬤，不滿基隆市警二分局長楊宗昆制止她靠近：「不要再過來了、我要帶妳走了」，阿嬤反嗆：「你恐嚇我」、「我住在這裡」、「太過份了」，最後還是被優勢警力請上警車載走。林姓阿嬤今（10）天到基隆地檢署按鈴控告楊宗昆恐嚇罪。
國民黨籍基隆市長謝國樑面臨罷免危機，中廣前董事長趙少康7日上午10時許號召「戰鬥藍」的民代到基隆市舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講，呼籲基隆人投下「不同意罷免」票，趙少康與群眾等多人在集結期間，70歲、滿頭華髮的林姓阿嬤與友人一如往常到市場買菜，巧遇這場挺謝宣講集會遊行。
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林姓阿嬤不滿集會遊行影響她買菜，與挺謝群眾爆發口角，在場指揮官基隆市警二分局楊宗昆制止她靠近：「不要再過來了、我要帶妳走了」，阿嬤反嗆：「你恐嚇我」、「我住在這裡」、「太過份了」，但仍被6名警察圍住，阻止林姓阿嬤靠近集會群眾，限林姓阿嬤「3秒鐘」到對面的信義區公所，遭林姓阿嬤拒絕，引發在場民眾議論，現場則有挺樑群眾高喊：「現行犯帶走！」；警方最後動用警車將林姓阿嬤與林姓阿嬤的友人載離。
林姓阿嬤今天上午11時許，在先生的陪同下到基隆地檢署遞狀時指出，她那天至信義市場買菜，卻遭警方強行載離，讓她因此心生畏懼，無法成眠，因此要控告楊宗昆恐嚇罪。
副分局長張英華解釋，當天林姓阿嬤在現場比手勢要求謝國樑下台，被挺樑嗆聲：「反對言論不要過來」，現場指揮官分局長楊宗昆見狀，怕雙方人馬起衝突，才會下令以警員將林姓阿嬤與挺樑群眾隔開，並勸離林姓阿嬤，但林姓阿嬤卻遲遲不離開，與挺樑群眾互嗆。
張英華強調，趙少康舉辦挺樑宣講活動有向警方申請集會遊行，並獲准從當天上午10點遊行至中午12點；趙等人當天上午才集結約十多分鐘，林姓阿嬤就與挺樑群眾發生口角、對峙；楊分局長怕雙方起衝突，擔心阿嬤身體安危，才會依警察職權行使法第19條勸離，但阿嬤不聽勸，最後才動用警車將阿嬤及其友人載離。