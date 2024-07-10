基隆阿嬤不滿挺謝國樑集會影響買菜竟被警車載走 告分局長恐嚇

七旬林姓婦人不滿7日到基隆市信義市場買菜被警方載走，今天上午在先生的陪同下到基隆地檢署遞狀控告下令載走她的基隆市警二分局楊宗昆恐嚇罪。（記者林嘉東攝）

2024/07/10 16:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕中廣前董事長趙少康7日號召「戰鬥藍」到基隆市信義市場宣講，力挺身陷罷免危機的基隆市長謝國樑；當天到市場買菜的70多歲林姓阿嬤，不滿基隆市警二分局長楊宗昆制止她靠近：「不要再過來了、我要帶妳走了」，阿嬤反嗆：「你恐嚇我」、「我住在這裡」、「太過份了」，最後還是被優勢警力請上警車載走。林姓阿嬤今（10）天到基隆地檢署按鈴控告楊宗昆恐嚇罪。

國民黨籍基隆市長謝國樑面臨罷免危機，中廣前董事長趙少康7日上午10時許號召「戰鬥藍」的民代到基隆市舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講，呼籲基隆人投下「不同意罷免」票，趙少康與群眾等多人在集結期間，70歲、滿頭華髮的林姓阿嬤與友人一如往常到市場買菜，巧遇這場挺謝宣講集會遊行。

請繼續往下閱讀...

林姓阿嬤不滿集會遊行影響她買菜，與挺謝群眾爆發口角，在場指揮官基隆市警二分局楊宗昆制止她靠近：「不要再過來了、我要帶妳走了」，阿嬤反嗆：「你恐嚇我」、「我住在這裡」、「太過份了」，但仍被6名警察圍住，阻止林姓阿嬤靠近集會群眾，限林姓阿嬤「3秒鐘」到對面的信義區公所，遭林姓阿嬤拒絕，引發在場民眾議論，現場則有挺樑群眾高喊：「現行犯帶走！」；警方最後動用警車將林姓阿嬤與林姓阿嬤的友人載離。

林姓阿嬤今天上午11時許，在先生的陪同下到基隆地檢署遞狀時指出，她那天至信義市場買菜，卻遭警方強行載離，讓她因此心生畏懼，無法成眠，因此要控告楊宗昆恐嚇罪。

副分局長張英華解釋，當天林姓阿嬤在現場比手勢要求謝國樑下台，被挺樑嗆聲：「反對言論不要過來」，現場指揮官分局長楊宗昆見狀，怕雙方人馬起衝突，才會下令以警員將林姓阿嬤與挺樑群眾隔開，並勸離林姓阿嬤，但林姓阿嬤卻遲遲不離開，與挺樑群眾互嗆。

張英華強調，趙少康舉辦挺樑宣講活動有向警方申請集會遊行，並獲准從當天上午10點遊行至中午12點；趙等人當天上午才集結約十多分鐘，林姓阿嬤就與挺樑群眾發生口角、對峙；楊分局長怕雙方起衝突，擔心阿嬤身體安危，才會依警察職權行使法第19條勸離，但阿嬤不聽勸，最後才動用警車將阿嬤及其友人載離。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法