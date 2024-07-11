藍白要成立進口蛋調查小組 民進黨立委嗆帶頭違法違憲

立委邱議瑩要楊瓊瓔看清楚國眾兩黨自行強行通過的條文，並說楊瓊瓔應該看得懂中文，楊瓊瓔沒有回應。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/11 10:33

〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨今（11日）於經濟委員會討論成立進口蛋調查專案小組與運作要點草案，民進黨立委痛批，檢調去年就調查進口蛋，依照國眾兩黨通過的「立院職權行使法」46條-2，裁判確定前的訴訟案件立院不得行使調查權，痛批國眾帶頭違反自己通過的法律，更有立即違憲風險。

國眾兩黨通過名為國會擴權法案的「立院職權行使法」，有總統府等4機關申請釋憲，大法官法庭正在審理是否暫時處分，對於前年與去年為解決雞蛋緊張，農業部委託畜產會緊急進口蛋一事，國民黨籍立院經濟委員會主席楊瓊瓔今召開會議討論成立進口蛋調查小組，還有運作要點草案等，民進黨立委陳亭妃痛批，進口蛋一案台北、高雄、台中、彰化等地檢署都已經調查，監察院也在調查，而依國眾兩黨強行通過的「立院職權行使法」46條-2就寫明，若是在訴訟未確定前，立院不得行使調查權，現在國眾兩黨卻又要成立調查小組，甚至要討論運作要點草案，在違憲的條文中又違反自己通過的法，質疑立院已無標準，甚至國民黨可以任意成立調查委員會或調查小組。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委邱議瑩則發言質疑，今天經濟委員會要成立調查小組到底是依據哪一條？並要楊瓊瓔說明，楊瓊瓔線低頭滑手機並不回應，在邱議瑩的連番逼問下，就不停跳針說「每個委員發言3分鐘」，邱議瑩批，楊瓊瓔就是不敢回答，並痛批國眾兩黨強行通過的法律卻又帶頭違法，「真的是太好笑了！」邱議瑩表示，要國會擴權的也是國眾兩黨，要帶頭違反國會擴權法的也是國眾兩黨，直言國眾兩黨昨天被大法官打臉，可能臉還不夠腫才要如此硬幹。

民進黨立委邱志遠和賴瑞隆都表示，國眾兩黨的委員如此帶頭違法要成立調查小組，而依照國眾兩黨通過的立院職權行使法，他也可以號召成立小組來調查為什麼楊瓊瓔要成立違法違憲的調查小組；民進黨立委蔡易餘指出，大法官昨就表示，必須審視立院職權行使法是否有立即違憲的風險等，經濟委員會就在展現什麼叫做立即違憲的風險。

國民黨立委謝衣鳯會前受訪表示，就是要針對去年進口蛋問題展開調查小組，也表示跟民眾黨溝通協調後會共推一人，也盼今天調查小組可順利完成，謝衣鳯說希望這個小組釐清進口蛋的問題，並稱去年進口蛋上架到市場後有發生腐敗情況，要釐清過程；不過對謝衣鳯所說進口蛋腐敗等，去年民眾貼出的腐敗蛋照片，都噴有編碼，而噴有編碼的雞蛋只有國產蛋。

民眾黨立委張啓楷說成立調查小組是回應民意，國民黨立委張嘉郡稱這個是有6成民意支持，邱志遠在台下嗆這就是違法違憲。

國民黨立委謝衣鳯會前接受媒體訪問表示，一定要成立進口蛋調查小組。（記者楊媛婷攝）

民進黨立委陳亭妃表示國眾兩黨強行通過的立院執權行使法46條-2清楚寫明，在裁判確定前的訴訟案件立院不得行使調查權，國眾兩黨帶頭違法自行通過的法律。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法