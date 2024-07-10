以色列駐台代表訪高市府 與陳其邁談學生與新創人才交流

駐台北以色列經濟文化辦事處游瑪雅代表拜會高雄市長陳其邁，就經貿、環保、教育及觀光等領域交換意見。（圖由高市府提供）

2024/07/10 15:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）今首訪高雄市政府，與市長陳其邁洽談高雄與以色列各項可合作議題，游瑪雅提及去年台以簽訂的度假打工協定，建議讓以國和高雄新創人才、學生相互到兩地實習，陳其邁認同其看法，回應雙方可優先在教育和人才層面合作。

陳其邁首先向以色列人民表達慰問，並對以國在惡劣環境下依舊亮眼的經濟成長表示欽佩，他表示高雄近年來積極推動淨零轉型及智慧城市建設，同時引進台積電投資，也與中央合作發展全台規模最大的亞洲新灣區5G AIoT創新園區，與以色列在資訊安全、新創領域擁有很多合作機會。

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游瑪雅對於陳其邁的慰問表示誠摯感謝，強調以國經濟的亮眼表現來自民眾和社區的堅定團結，目前也逐漸恢復正常生活及與國際間的互動；她進一步分享以國十分重視教育領域，提議與高雄合作，進行雙方學生的線上學習課程及高科技領域培育計畫。

游瑪雅提及雙方可透過去年台以雙方簽訂的度假打工協定，讓以國和高雄的新創人才相互到兩地實習，讓青年人才成為連結兩地交流的橋梁。游瑪雅代表認為，台灣安全、創新且充滿魅力，現在越來越多以色列代表團來台交流。

陳其邁認同游瑪雅代表的各項交流提議，回應雙方可以優先在教育和人才交流層面進行合作，尤其高雄已在高中規劃AI等高科技課程，國家重點領域校際研教園區亦有清華大學及陽明交通大學進駐，可藉此推展學生交流和新創人才實習交流等計畫。

此外，以色列在水資源處理與利用上具有專業經驗，而淨零等環境議題也是高雄近年全力推動的目標，雙方有很多交流機會，期待能與游瑪雅代表攜手深化高雄與以色列的實質合作，共創雙贏、開拓合作契機。

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