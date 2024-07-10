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藍營提核管法修法解套核電延役 召委柯志恩宣布另期再審

朝野立委對於核管法修法草案是否今天進入逐條審查，無法取得共識。經過雙方討論，召委柯志恩宣布另期審查。（記者陳嘉怡攝）

朝野立委對於核管法修法草案是否今天進入逐條審查，無法取得共識。經過雙方討論，召委柯志恩宣布另期審查。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/10 14:05

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院教育文化委員會今（10）日排審國民黨立委提出「核子反應器設施管制法第六條修正草案」。不過，朝野立委針對核電延役議題的共識不足，國民黨召委柯志恩表示，朝野立委認為法案需要有更多的討論，讓法案更趨完整，宣布該法案另期審查，詢答結束即散會。

依照現行「核子反應器設施管制法」規定，核子反應器設施運轉執照最長40年，期滿須繼續運轉者，須於時限內換發執照，未依規定換發不得繼續運轉；而核管法子法「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」則規定，仍須繼續運轉者，應於執照有效期間屆滿前5年至15年，提出延役申請等相關規定。

為讓核電廠延役免受運轉執照，須在前5年至15年提出換照申請的規定，國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、蘇清泉、羅智強、翁曉玲提出的「核子反應器設施管制法第六條修正草案」版本，試圖拿掉核電機組運轉執照申請換發規定等條文限制。

民進黨立委林宜瑾認為，核能安全、核廢處理、社會共識，三大要件都不可偏廢，在沒有完備之前，不能透過修法給予使用核電的正當性，反對外行的立法干涉專業的核安審查，更質疑若此法若具有公益性，為何連國民黨教文召委和委員都不願意提案。

民進黨立委洪申翰指出，核三廠正下方有一條活動斷層經過，這是當初核三廠在建廠時不知道的，如果在野黨要討論延役，應該評估這條斷層的風險，不能沒有討論核安風險問題，就匆忙想讓法案通過。

國民黨立委萬美玲詢問核安會，如果此次修法通過，會不會有核安疑慮？核三一號機組是否具有延役的條件和空間？

核安會主委陳東陽表示，核三一號機組7月27日運轉執照到期，必須依法停機；如果此法修正通過，台電必須提出核電廠機組延役的安全報告，針對機組的狀況進行整體性的老化評估、時限老化分析及安全分析等，送到核安會審查，時程尚有不確定性。

詢答結束後，朝野立委對於法案是否今天進入逐條審查，無法取得共識。召委柯志恩宣布，經過討論，此法修正案另期審查。

柯志恩會後表示，藍綠對此議題的共識非常不夠，還需要凝聚更多共識，國民黨內也有人認為能源議題，委員會不需要幫助執政黨的能源政策解套；能源問題茲事體大，今天已啟動討論，至少下次要討論時可以省去詢答的時間，直接進入逐條討論，不排除在審查前舉辦公聽會；至於是否下個會期排審，要看屆時的召委安排。

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