反對國防部在台東關山蓋戰備道 饒慶鈴、黃建賓帶近百鄉親北上抗議

民黨立委黃建賓舉行關山戰備道陳情記者會，台東縣長饒慶鈴、國民黨立委黃仁、國民黨立委鄭天財與近百位關山鄉親到場抗議。（記者田裕華攝）

2024/07/09 12:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕國防部擬配合台9線拓寬工程，於台東縣關山鎮規劃關山戰備道。國民黨立委黃建賓今天舉行記者會，向國防部表達選址缺乏溝通，恐破壞大面積良田，衝擊農民生計等問題。台東縣長饒慶鈴更帶著近百名關山鄉親也出席反對戰備道破壞家園，吶喊「不要補償、重新選址」，呼籲國防部兼顧國防與民生。

饒慶鈴質疑，國防部怎麼可以偷吃步？她不允許也不會讓這件事情發生。戰備跑道是要停飛機的，停下去不用油管、子彈、修裝備嗎？500公頃圍繞在良田房屋旁，都會為了這一條不一定會使用的戰備跑道而被禁止。

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國防部在防禦台灣的時候，有想過這500公頃的每一位老百姓嗎？拜託國防部用點心、花點經費，重新評估地址。

黃建賓代表台東關山鄉親表達四點訴求：第一，顧生計，護良田，反對戰備道破壞家園，沒有妥善規劃下，就硬蓋關山戰備道，尤其蓋的地點就在關山鎮一大片的良田上，這是鄉親世世代代賴以為生的耕作地，也是台灣非常重要的糧倉，蓋下去會衝擊許多農民的生計，造成「良田破碎，農業倒退」。

黃建賓指出，第二，糧食不只是必要民生物資，更是必要戰備物資，如果還沒打仗，光蓋一條戰備道就先破壞花東重要糧倉，「這難道合理嗎？難道要餓肚子上戰場？」

第三，黃建賓表示，景觀大道變戰備道，台東人不是二等公民。國防部說關山戰備道是配合公路局台9線景觀大道工程規劃，但該工程官網上的規劃理念寫著要創造結合「安全、景觀、人本、生態」的新公路，結果現在卻先破壞「景觀、人本、生態」，尤其目前工程拓寬路段主要在花蓮，台東幾乎沒實際受惠，結果戰備道卻放在台東，「難道政府是把台東當作二等公民？」

第四，黃建賓要求國防部、交通部重新規劃、充分溝通。關於戰備道的規劃設計，涉及國防部跟交通部的權責，必須要重新規劃地點，並且充分跟地方溝通，「不能只給地方一個方案，就要我們吞下去」。

黃建賓建議，戰備道規畫位置可考慮採用一旁的既有道路，地方也有建議可配合設置在未來的花東快速公路上，政府都應該納入評估，並再充分溝通，「聽取鄉親意見，絕對不能硬幹，強搶民田」。

國民黨立委黃仁表示，他已於今年3月14日外交及國防委員會質詢，獲得時任國防部長邱國正承諾本案將重新檢討。但之後空間司令部於本月1、3、9號於關山鎮辦理說明會，引發居民不安。

黃仁表示，他會在外交及國防委員會強烈監督政府預算，如果國防部執意在關山蓋戰備跑道，他也會凍結相關預算。

民黨立委黃建賓舉行關山戰備道陳情記者會，台東縣長饒慶鈴、國民黨立委黃仁、國民黨立委鄭天財與近百位關山鄉親到場抗議。（記者田裕華攝）

台東縣長饒慶鈴、國民黨立委黃仁、國民黨立委鄭天財與近百位關山鄉親到場抗議。（記者田裕華攝）

近百位關山鄉親到場抗議。（記者田裕華攝）

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