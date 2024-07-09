郝旭昶曾代表民眾黨參選竹市里長發表統一言論 民眾黨部：已非黨員

新竹市民眾黨2022年龍山里長參選人在臉書上經常發文及貼出統一的相關言論，許多網友都認為不妥。對此，民眾黨新竹黨部稱郝因未繳黨費，已非黨員，會建議移除爭議言論。（照片取自讀者提供郝旭昶的臉書貼文）

2024/07/09 12:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨2022年新竹市龍山里長參選人郝旭昶代表民眾黨參選里長落選後，其個人在臉書的言論越來越傾中，除公開表達支持統一及反對台獨外，更有許多爭議言論，本報接到讀者投訴向民眾黨新竹黨部求證，黨部主委李國璋表示，經查郝旭昶從去年初到今年都未繳1000元黨費，因連續2年未繳黨費，已自動喪失黨員身份，無法送中評會處理，但會建議移除爭議貼文。

讀者投訴指稱郝旭昶的臉書言論相當偏激，充滿各種統一言論，其中也貼出多張與民眾黨主席柯文哲和其妹妹柯美蘭的照片，並以民眾黨員身份出席各種活動。同時在臉書上的貼文除贊成中國統一台灣外，還用中共的國旗放在台灣土地的照片，相關言論讓網友覺得不妥，認為已違反國家安全言論。

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對此，郝旭昶本人未回應此事，民眾黨新竹黨部主委李國璋則表示，因郝旭昶已連續2年未繳黨費，按規定已自動喪失黨員身份，因此無法送黨中央中評會決議，而民眾黨以台灣優先及台灣為主體，對這樣的言論也認為不妥，強調那是郝旭昶個人的言論，不代表民眾黨的立場，但因其不具黨員身份，無從處理，只能以朋友身份道德勸說，建議其移除相關爭議貼文與言論。

李國璋說，郝旭昶在中國有事業，常在兩岸走動，他上次碰到郝旭昶是在農曆年前後，已有好幾個月沒碰面了，平常並不會聊這樣的事，認為是其個人的想法，與民眾黨無關。

新竹市民眾黨2022年龍山里長參選人在臉書上經常發文及貼出統一的相關言論，許多網友都認為不妥。對此，民眾黨新竹黨部稱郝因未繳黨費，已非黨員，會建議移除爭議言論。（照片取自讀者提供郝旭昶的臉書貼文）

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