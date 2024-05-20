日華懇訪台中國崩潰 萩生田：他國無權置喙

日華懇幹事長、眾議員萩生田光一（右）今天出席駐日代表處舉辦的正副總統就職慶祝酒會，對於中國的批評，萩生田反駁表示，日華懇議員主動訪台，他國無權置喙。（記者林翠儀攝）

2024/05/20 20:50

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」組團前往台灣，參加賴清德總統和蕭美琴副總統就職典禮，引發中國跳腳。中國駐日大使吳江浩今天在公開場合批評「這是公然為台獨勢力幫襯」、「日本公民將會被拖入火海」，日華懇幹事長、眾議員萩生田光一今晚在參加駐日代表處的慶祝酒會受訪時反駁表示，日華懇議員是主動前往台灣參加就職典禮，他國無權置喙。

萩生田表示，日本和台灣是共享自由民主無可取代的朋友，我們（日華懇）主動前去台灣參加就職典禮，其他國家無權置喙。

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萩生田表示，他和賴清德總統是多年的好友，兩人同一世代，共同為台日友誼共同努的同志，他非常高興看到賴總統的就職。

出身東京都八王子子市的萩生田也透露，數年前八王子市因為高尾山的緣份和發音相同的高雄市締結友好城市，當時時任台南市長的賴清德還向他抗議，八王子市為何不選台南而選擇和高雄締結，萩生田開玩笑地說，當時的八王子市長黑須隆一對於較強勢的女市長完全沒有抵抗力，當時的高雄市長為葉菊蘭。萩生田的爆料引起會場一陣笑聲，由此也展現了萩生田與賴清德的老朋友情誼。

對於中國的崩潰跳腳，駐日代表謝長廷表示，台灣兩任的總統都強調「維持現狀」，維持現狀也包括和平的現狀，包括反對片面用武力破壞的現狀，這是世界共同的利益，和平才能繁榮，謝長廷說「這樣他們也要生氣，我們也沒辦法」。

對於今晚有多名跨黨派國會議員和外國使節出席酒會，謝長廷則表示，這代表台灣這麼多年的努力已受到肯定，我們建立了非常有信賴關係的友誼，他任不會擔心我們突然搞出什麼奇怪的動作，這個很重要。

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