讚賴清德就職演說 台派社團籲中共接受「台灣中國互不隸屬」事實

總統賴清德今日發表就職演說，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。（記者劉信德攝）

2024/05/20 18:49

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德今日發表就職演說，以「不卑不亢維持現狀」為新政府的兩岸論述定錨，並強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。對此，台獨聯盟等數個本土社團發布共同聲明稿，恭喜總統賴清德、副總統蕭美琴就任，期待在兩人的領導下讓台灣更團結，並呼籲中國接受事實，台灣與中華人民共和國互不隸屬，尊重台灣人民的選擇。

聲明稿指出，台灣新任正副總統賴清德、蕭美琴已在520就任，台派聯盟很高興的向他們說聲恭喜，更期待接下來在他們領導下的台灣更團結，更壯大。正如同賴總統就職演說所言，台灣在完成三次政黨輪替之後，也揚帆進入一個充滿挑戰，孕育無限希望的新時代。

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聲明稿續指，台灣需要世界，世界也需要台灣，不論是台灣的關鍵地緣位置，或是獨步全球的半導體產業鏈，台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是台灣和中國共同的目標。請中國接受事實，台灣與中華人民共和國互不隸屬，尊重台灣人民的選擇。

聲明提到，2024台灣政治另一新局是立法院「三黨不過半」，在一個正常的民主國家不會有問題，可是過去三個月的運作情況，多數國人莫不憂憤交加，517表決｢國會三法」時，當晚在短短的2、3個小時中就有近2千民眾自發前往抗議。

聲明強調，台派聯盟同意賴總統所言，也強烈呼籲各政黨秉持國家的利益優先於政黨利益的基本民主理念，國家優先、人民優先，法案議事運作嚴格遵守程序正義，維持和諧安定，不要挑動製造社會衝突。各政黨理性問政、競爭又合作，共同承擔台灣必將面臨的更嚴峻種種挑戰。

共同聲明連署單位包含，台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、花蓮東社、台東東社、台灣客社、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣母語教師協會、台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會、台灣陪審團協會、公投護台灣聯盟促進會、台灣國、台灣制憲基金會、台灣聯合國協進會、台北市台灣語協會、臺灣民主永續平台協會、民報文化事業、台灣青年議會、台灣教育發展協會、新國家運動、財團法人愛鄉文教基金會、台灣21世紀婦女協會、台灣東突厥斯坦協會、台北水噹噹姊妹聯盟、台灣228關懷總會、寶島廣播電台、台灣福和會、台灣人權促進會、好民文化行動、台灣新視界協會、台灣美日民間交流協會、台灣傳媒新聞協會、台灣蕃薯藤協會、台灣島永續發展協會、北區政治受難者協會、台北市科技永續教育協會、台北市美好生活藝術協會、台灣人文教育公共發展協會、台北市美術教育推廣協會、台北市永吉聯誼會、台灣轉型正義協會、王明哲國際音樂協會理事長鄭邦鎮、台灣人權文化協會理事長李建畿等。

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