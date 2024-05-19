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基市府公布謝國樑施政滿意度過半 鄭文婷：同溫層取樣？

基隆市長謝國樑。（記者董冠怡攝）

基隆市長謝國樑。（記者董冠怡攝）

2024/05/19 20:25

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市長謝國樑從2022年12月25日上任至今近1年半，基隆市政府今天公布民調，指出謝國樑的施政滿意度為51.4%，顯示多數市民認同市府的努力。對此，民進黨籍市議員鄭文婷質疑可信度，「拆樑行動」第二階段連署正如火如荼進行中，他選在這個時候公布民調，「讓民眾感覺不是作假，就是在同溫層取樣」。

基隆市府表示，這份「基隆市長施政滿意度民調」委由民調專家設計與分析問卷，並託畢肯市場研究公司5月15-16日電訪20歲以上基隆市民，取得1071份樣本，篩選方式以基隆市住宅電話電腦資料庫為輔助，隨機跳號抽樣，且按性別、戶籍地、年齡、教育程度等進行加權。

問卷中提到，「您對謝國樑市長就任1年多以來的施政表現，整體來講是滿意、或不滿意？」其中13.6%很滿意、37.8%滿意，合併計算滿意度51.4%；17.8%有點不滿意、24.5%很不滿意，合併計算不滿意度42.3%，剩餘6.3%未明確回答。

根據民調結果指出，1071人中，約8成6知道東岸商場和停車場經營權三方爭議官司，其中39%認為「現在的基隆市政府和謝國樑市長」應負最大責任、27.8%認為「當初簽約的基隆市政府和林右昌市長」，但也有20.5%未明確回答。

另有一題「基隆市政府調整電動機車政策放寬補助條件，戶籍在基隆市而且20到45歲有重型機車駕照超過1年的民眾就可以申請，不需要拿舊機車汰換，也不需要回饋公益服務4個小時，等於基隆市政府會補助4萬到6萬元」，敘述落落長超過100個字，最後有18%很認同、31.3%還算認同，合併計算認同度49.3%；17.5%不太認同、24.6%很不認同，合併計算不認同度42.1%，剩餘8.5%未明確回答。

此外，問卷內容也問到「2022年也就是這一屆基隆市長選舉，您當時投票給誰？」45%投給國民黨謝國樑、22.7%投給民進黨蔡適應、19.6%沒投票或投廢票、10%未明確回答。

基隆市府說，儘管過去2、3月時，市府受到許多質疑與檢視，外界民調有所震盪，如今市府全面拚市政，局勢已漸漸趨穩，施政進入穩定期，也顯示在這次民調成果當中，將把民調作為參考，滿意的部分繼續保持，同時虛心檢討不滿意的地方，讓更多市民對政策有感。

鄭文婷表示，「拆樑行動」正在進行第二階段連署，許多民眾都在講這回一定要把他罷掉，可見民眾對謝國樑施政的不滿情緒很高，質疑謝國樑為了挽救自己深陷的窘境，所以選在這個時候做民調並公布，「然而這樣的數據只是讓民眾感覺不是作假，就是在同溫層取樣」。

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