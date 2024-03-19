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藍營催蔡總統登太平島宣示主權 王定宇：恐升高區域緊張情勢

立院國民黨團呼籲，總統蔡英文於任內登太平島宣示主權。圖為立院國防委員會2016年7月赴太平島視察。（取自王定宇臉書）

立院國民黨團呼籲，總統蔡英文於任內登太平島宣示主權。圖為立院國防委員會2016年7月赴太平島視察。（取自王定宇臉書）

2024/03/19 20:19

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團今（19日）呼籲，總統蔡英文應比照前總統陳水扁、馬英九，於任內登太平島宣示主權。對此，民進黨籍外交國防委員會召委王定宇表示，中國目前在南海挑釁，台灣元首此時若視察太平島，不僅無益區域緊張局勢和緩，反而可能升高緊張情勢，不符合台灣的國家利益，也不利區域內民主盟友間的合作。

太平島港側浚深及碼頭整修工程即將竣工，國民黨立委江啟臣等人呼籲總統蔡英文登太平島。國民黨籍外委會召委馬文君更批評，蔡英文應該去宣示主權，而非整天仰美國人鼻息、自我矮化；根據外委會議程，馬文君規劃5月16日考察南沙太平島防務概況。

對此，王定宇透過臉書表示，藍營部分人士鼓吹蔡英文登太平島捍衛國土，太平島是我國領土，元首當然可以依照國家利益，選擇適當的時間和方式進行視察。

王定宇質疑，目前南海因為中國的擴張主義和灰色地帶挑釁，呈現緊張態勢，此時台灣元首視察太平島，不僅無益區域緊張局勢和緩，反而可能升高緊張情勢，不符合台灣的國家利益，也不利區域內民主盟友間的合作，目前企圖升高南海緊張局勢的唯一國家，只有中國。

王定宇並抨擊，以總統視察太平島當成捍衛主權，不僅邏輯錯亂，而且文不對題，因為太平島主權屬於我國，無庸置疑，也無人挑戰。

根據立法院外委會議程，馬文君規劃5月16日考察太平島防務概況。（記者陳政宇翻攝）

根據立法院外委會議程，馬文君規劃5月16日考察太平島防務概況。（記者陳政宇翻攝）

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