為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

南部增建貨運機場？ 陳建仁：評估半導體業需求及早規劃

行政院長陳建仁19日出席立法院施政總質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

行政院長陳建仁19日出席立法院施政總質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 13:10

〔記者陳政宇／台北報導〕我國半導體製造重心南移，立委指出台灣貨運逾9成集中在桃園國際機場，若塞機恐導致晶片運不出去，建議規劃在南部增建貨運機場。行政院長陳建仁今（19）日表示，必須評估半導體產業的未來需要，並及早規劃，相信一定會需要的，至於地點則須專業評估。

立法院會今繼續邀請陳建仁進行施政總質詢。民進黨立委鍾佳濱質詢時指出，南部的高科技S廊道形成，半導體產業重心南移後，除了水、電之外，交通也很重要；目前台灣的空運貨運，桃機佔9成6，政府應該要有前瞻性交通規劃，且桃機日前發生嚴重塞機，若空運都集中在此，台灣的晶片將運不出去。

鍾佳濱建議，政府應該及早評估半導體產業未來10年的需求，及早在南部規劃興建國際貨運機場，可以考慮到屏東。

陳建仁答詢說，這要有前瞻性考慮，必須評估未來半導體產業的需要，及早來規劃，「我相信一定會需要的，不然大部分的廠都設在那邊」，至於機場地點則須由專業評估。

另，鍾佳濱指出，軌道建設應著重均衡區域發展，不能只是滿足都市人口，高鐵目前已規劃延伸到宜蘭與屏東，將來可從宜蘭延伸到花蓮、屏東延伸到台東形成C字，最後再打通花東，進一步讓環島高鐵成形，是否符合國家財政能力及社會發展需求。

陳建仁回應，這會按部就班，按照財務規劃的狀況依序進行，而高鐵目前的方向就是先到宜蘭、屏東。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
今年稅收超徵將普發現金？ 陳建仁：歲入歲出若有盈餘先還債
2024/03/19 12:21

今年稅收超徵將普發現金？ 陳建仁：歲入歲出若有盈餘先還債
現場直擊！立院總質詢整排空位 林楚茵：國民黨委員坐在哪？
2024/03/19 11:08

現場直擊！立院總質詢整排空位 林楚茵：國民黨委員坐在哪？

感冒竟誘發皮膚重症 全身膿疱生活難自理
中國船隻接連翻覆 陳建仁：別單方面破壞雙方尊重與對等
2024/03/17 12:24

中國船隻接連翻覆 陳建仁：別單方面破壞雙方尊重與對等
曝電費調漲方向 陳建仁：「細緻調整」不影響物價
2024/03/17 11:35

曝電費調漲方向 陳建仁：「細緻調整」不影響物價
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播