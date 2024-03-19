南部增建貨運機場？ 陳建仁：評估半導體業需求及早規劃

行政院長陳建仁19日出席立法院施政總質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 13:10

〔記者陳政宇／台北報導〕我國半導體製造重心南移，立委指出台灣貨運逾9成集中在桃園國際機場，若塞機恐導致晶片運不出去，建議規劃在南部增建貨運機場。行政院長陳建仁今（19）日表示，必須評估半導體產業的未來需要，並及早規劃，相信一定會需要的，至於地點則須專業評估。

立法院會今繼續邀請陳建仁進行施政總質詢。民進黨立委鍾佳濱質詢時指出，南部的高科技S廊道形成，半導體產業重心南移後，除了水、電之外，交通也很重要；目前台灣的空運貨運，桃機佔9成6，政府應該要有前瞻性交通規劃，且桃機日前發生嚴重塞機，若空運都集中在此，台灣的晶片將運不出去。

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鍾佳濱建議，政府應該及早評估半導體產業未來10年的需求，及早在南部規劃興建國際貨運機場，可以考慮到屏東。

陳建仁答詢說，這要有前瞻性考慮，必須評估未來半導體產業的需要，及早來規劃，「我相信一定會需要的，不然大部分的廠都設在那邊」，至於機場地點則須由專業評估。

另，鍾佳濱指出，軌道建設應著重均衡區域發展，不能只是滿足都市人口，高鐵目前已規劃延伸到宜蘭與屏東，將來可從宜蘭延伸到花蓮、屏東延伸到台東形成C字，最後再打通花東，進一步讓環島高鐵成形，是否符合國家財政能力及社會發展需求。

陳建仁回應，這會按部就班，按照財務規劃的狀況依序進行，而高鐵目前的方向就是先到宜蘭、屏東。

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