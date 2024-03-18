打通東西路廊！國道6號南投東延花蓮 傅崐萁：與馬文君努力促成

傅崐萁（左）強調會全力促成國道6號東延花蓮。（南投縣府提供）

2024/03/18 22:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕花蓮縣長徐榛蔚與夫婿立院國民黨團總召傅崐萁，今晚在南投縣長許淑華安排下，舉辦「國道六號東延花蓮特別條例共識座談會」，徐榛蔚和許淑華都強調，花蓮與南投兩縣相鄰，交通距離卻遙遠，兩縣凝聚國道六號東延花蓮共識後請立法院全力推動促成，傅崐萁則強調，會和立委馬文君聯手推動。

花蓮縣長徐榛蔚今天下午率花蓮縣政府原民等行政團隊，到南投中興新村參加由南投縣主辦的縣市長女力聯盟的交流會議，南投縣長許淑華晚間即以餐會的方式，就傅崐萁提案推動國道6號東延花蓮案進行交流討論，傅崐萁也到現場跟立委馬文君、南投縣原民相關團隊及多位民代搏感情，爭取南投鄉親支持該案。

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許淑華表示，立法院已提案將國道6號延伸至花蓮並通過一讀付委審查，希望南投和花蓮兩縣凝聚出最強的共識，透過傅總召及馬文君等立委全力督促中央政府重視，並儘早付諸實現，打通東西路廊。

徐榛蔚也說，國道六號東延花蓮，延伸距離只有28公里，一旦打通，她在花蓮料理一桌好菜，還來不及端上桌，從南投縣來的客人到家門口；未來南投和花蓮無論觀光、產業，都能相輔相成，一起發展。

傅崐萁則強調，會與馬文君在立法院全力推動國道六號東延花蓮，甚至希望可以促成高鐵環台，讓台灣真正成為4小時生活圈。

花蓮縣長徐榛蔚（後排左7）、立院國民黨團總召傅崐萁（後排右6），由南投縣長許淑華（後排右7）安排，晚間舉辦國道6號東延花蓮特別條例共識座談會，與會人員大合照。（南投縣府提供）

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