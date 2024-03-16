「蔡柯會」黨內路線不同調？柯文哲致函黨員：沒理由不對話

民眾黨主席柯文哲今日發布公開信給黨員，解釋「蔡柯會」原因。（民眾黨提供）

2024/03/16 23:02

〔記者林哲遠／台北報導〕總統蔡英文14日在總統府與民眾黨主席柯文哲會談約兩小時，引發民眾黨立院黨團總召黃國昌不滿，黃更透露，黨內都反對柯與蔡英文會面。對此，柯文哲今日發表公開信向黨員說明，蔡總統希望就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」以及「政黨溝通平台」四項議題，與民眾黨合作，這四項議題本就符合民眾黨的理念，自己沒有理由不對話。

柯文哲在信中表示，選舉過去二個月，激情逐漸平復，民眾黨在國會也步上軌道。對於2024總統大選，他不認為他是失敗，而應是邁向成功的第一步。

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「很多人在問民眾黨2026怎麼選，2028怎麼選？」柯文哲說，現在就在想選舉，就真的是患得患失。2024柯盈配得到的26%選票，一部分是認同柯文哲、吳欣盈，但有很大一部分則是對藍、綠傳統兩大政黨失望。

柯文哲指出，民眾黨以台灣為名，以民眾為本。民眾黨監督執政者，是要改善施政，而不是希望民進黨做不好，來讓自己有機會茁壯。同樣的，我也期盼國民黨能夠正面實踐自己的理念，來贏得社會的信任。

他認為，民主是政黨的競爭，民眾黨做好，藍綠會更好，這是2024大選，民眾黨呈現的基本價值。因此現在民眾黨的工作，就是做好基本工作，在國會認真問政，在地方建立組織，政治理念要與民意結合，努力讓民眾黨成為台灣人民優先的選項。我也會就各界的指教做出反省改進。

「之前我到總統府與蔡英文總統見面，」柯文哲透露，蔡總統希望就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」以及「政黨溝通平台」四項議題，與民眾黨合作。這四項議題本就符合民眾黨的理念，自己沒有理由不對話。至於為什麼過去八年，民進黨完全執政的時候不做，就留給人民評價。

柯文哲抨擊，當下台灣社會不能和諧的最大癥結，在於執政的民進黨各種雙標作為。例如黨政軍退出媒體曾是民進黨的主張，現在是反對執政黨的直接關台，再拉攏聽話的扮演側翼的角色。他聲稱，最離譜的是，當被關台媒體循司法途徑救濟，而法院多案判決NCC敗訴，NCC依然我行我素，堅稱自己「還沒有輸」，這當然激起人民的反感。解鈴還需繫鈴人，除了政府認錯、釋出善意，改變各種雙標的作為，很難有別的方式平息人民的怨恨感。

信末，柯文哲呼籲黨內同志，「我們依舊堅持心存善念，盡力而為的信念繼續前進。」

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