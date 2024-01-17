盤點桃園交通、觀光建設 張善政盼6立委從中央爭取資源

桃園市長張善政17日主持市政會議，盤點桃園市重要軌道、公路、觀光建設，盼6立委在中央爭取支持。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/17 11:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（17）主持市政會議，盤點桃園市重大交通、觀光建設，並提到機場捷運列車採購需求急切，需要中央的積極支持，並向桃園市6位當選立委喊話，未來期盼能密切配合，從中央爭取建設資源。

張善政表示，桃園市有3位立委順利連任、另3位則是新科立委，對於市府來說，立委是非常重要的角色，期待不管是連任抑或新任，跟市府都能有很好的搭配，尤其桃園是成長中的城市，許多建設需要中央跟地方搭配完成，有好的立委在中央督促，將是很重要的助力。

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張善政舉軌道、公路建設為例，強調「交通對桃園來說太重要了」，捷運綠線正在如火如荼施工，新捷運也在爭取核定，包括捷運棕線、三鶯線延伸八德，攸關桃園與大台北地區串連的重要路網，而機捷運量直線攀升，去年12月每日運量突破11萬人次，期待今年繼續成長，未來桃園機場第三航廈完工後，對機捷運量推升亦有樂觀評估，這背後也代表著班次必須加密、列車數量須隨之增加，正在向中央爭取支持列車採購，中央原來的態度是捷運為地方的事，但市府認為機捷擔負國門運輸角色，新列車採購仍希望中央積極、盡快支持，畢竟列車從下單到交車，需要很長的等待時間。

張善政表示，桃園鐵路地下化去年正式進入緊鑼密鼓階段，尤其關注招標進度，若受大環境影響不能如期完工，等於桃園交通黑暗期要再拉長，期待鐵道局在鐵路地下化的招標、施工能如期如質往前推進，市府能配合的部分如文資，也會盡全力來搭配，至於桃園捷運二階段路網規畫已在口袋裡了，會陸續端出來。

張善政表示，在公路交通上，五楊高架到了楊梅後塞車嚴重，造成楊梅交流道周邊交通困擾，五楊高架準備延伸至苗栗頭份，工程上會與中央配合，另還有國2甲延伸、國1甲等路線，解決國1、國2交通瓶頸，最重要的板龍及新梅龍快速道路，是紓解工業區交通關鍵，至於觀光上還在努力爭取的北橫國家風景區，在在都需立委在中央的配合。

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