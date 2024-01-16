俞大㵢投書外媒：自由投票對抗專制主義 台灣選後民主路更堅定

台灣駐美代表俞大㵢14日投書外媒「今日美國報（USA TODAY）」表示，自由投票是對抗專制主義最有力的武器之一。（外交部提供）

2024/01/16 18:24

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣總統大選於13日圓滿完成，來自全球各國的致賀絡繹不絕。台灣駐美代表俞大㵢14日投書外媒「今日美國報（USA TODAY）」表示，自由投票是對抗專制主義最有力的武器之一，台灣再次選擇民主的生活方式，每一次選舉都讓民主路走得更堅定。

「這次大選意義遠超過台灣本身」，俞大㵢指出，全世界都在看，有超過150位國際媒體抵台採訪這次大選；中國近年來穩定增加對台的施壓力道，透過錯假訊息、外交與經濟等灰色地帶的脅迫方式，干涉台灣民主程序。

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他進一步表示，該戰略根基於恐懼，但台灣證明民主確是普世價值，隨著每一次的選舉，台灣社會都更加堅定捍衛自由民主的信念，只有透過民主方式選出的政府，才有權利在國際社會代表台灣，「自由投票是對抗專制主義最有力的武器之一」。

他強調，台灣再次完成自由公正的選舉，彰顯台灣是成熟、充滿活力的民主國家，而台灣人民已經選擇民主道路，決心堅定，不會被任何人所改變。

「新政府的優先政策仍是台美安全合作」，俞大㵢強調，台海和平穩定符合所有國家的最佳利益，也是兩岸的共同責任；台灣增加國防預算，推動國防改革，展現自我防衛決心，並讓中國清楚明白，任何軍事行動都將付出高昂的代價。

關於台美經貿交流，他則指出，在21世紀貿易倡議下，台美深化雙方經濟夥伴關係，也會繼續共同努力增進全球供應鏈的穩定與韌性，而推動避免雙重課稅協議也很重要，能擴大台美企業投資。

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