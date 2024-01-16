為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

俞大㵢投書外媒：自由投票對抗專制主義 台灣選後民主路更堅定

台灣駐美代表俞大㵢14日投書外媒「今日美國報（USA TODAY）」表示，自由投票是對抗專制主義最有力的武器之一。（外交部提供）

台灣駐美代表俞大㵢14日投書外媒「今日美國報（USA TODAY）」表示，自由投票是對抗專制主義最有力的武器之一。（外交部提供）

2024/01/16 18:24

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣總統大選於13日圓滿完成，來自全球各國的致賀絡繹不絕。台灣駐美代表俞大㵢14日投書外媒「今日美國報（USA TODAY）」表示，自由投票是對抗專制主義最有力的武器之一，台灣再次選擇民主的生活方式，每一次選舉都讓民主路走得更堅定。

「這次大選意義遠超過台灣本身」，俞大㵢指出，全世界都在看，有超過150位國際媒體抵台採訪這次大選；中國近年來穩定增加對台的施壓力道，透過錯假訊息、外交與經濟等灰色地帶的脅迫方式，干涉台灣民主程序。

他進一步表示，該戰略根基於恐懼，但台灣證明民主確是普世價值，隨著每一次的選舉，台灣社會都更加堅定捍衛自由民主的信念，只有透過民主方式選出的政府，才有權利在國際社會代表台灣，「自由投票是對抗專制主義最有力的武器之一」。

他強調，台灣再次完成自由公正的選舉，彰顯台灣是成熟、充滿活力的民主國家，而台灣人民已經選擇民主道路，決心堅定，不會被任何人所改變。

「新政府的優先政策仍是台美安全合作」，俞大㵢強調，台海和平穩定符合所有國家的最佳利益，也是兩岸的共同責任；台灣增加國防預算，推動國防改革，展現自我防衛決心，並讓中國清楚明白，任何軍事行動都將付出高昂的代價。

關於台美經貿交流，他則指出，在21世紀貿易倡議下，台美深化雙方經濟夥伴關係，也會繼續共同努力增進全球供應鏈的穩定與韌性，而推動避免雙重課稅協議也很重要，能擴大台美企業投資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美眾議長會晤我駐美代表俞大㵢 中國跳腳：勿介選！
2024/01/10 21:27

美眾議長會晤我駐美代表俞大㵢 中國跳腳：勿介選！
晤俞大㵢 美眾議長強生：美國與台灣人民站在一起
2024/01/10 10:37

晤俞大㵢 美眾議長強生：美國與台灣人民站在一起

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
對美外交「無縫接軌」！ 新任駐美代表俞大㵢抵華府立刻上工
2023/12/12 14:18

對美外交「無縫接軌」！ 新任駐美代表俞大㵢抵華府立刻上工

2024年來自上天最美的禮物
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播