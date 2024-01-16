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宜蘭競總設在這裡都贏 「30年不敗」神話被打破

宜蘭競總設在這裡都贏，30年不敗神話被侯友宜、黃琤婷打破了。（記者游明金攝）

宜蘭競總設在這裡都贏，30年不敗神話被侯友宜、黃琤婷打破了。（記者游明金攝）

2024/01/16 16:39

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭幾次大選，競選總部設在宜蘭市宜興路1段102號廣場的候選人，都獲得當選。從早期省議員時代的盧逸峰，到2022年的縣長林姿妙，歷經多次選舉，無一例外；可惜，競總30年來的不敗神話，這次總統暨立委選舉被國民黨候選人侯友宜、黃琤婷打破了。

宜興路這處廣場位在宜蘭市區，車水馬龍，能見度相當高，又有廣場可作造勢，相當受到候選人歡迎，甚至被視為當選指標。

宜蘭市李姓耆老說，從1994年國民黨省議員盧逸峰選舉，在該處設立競總開始；包括1998年盧逸峰轉戰立委；2009、2014年民進黨林聰賢參選縣長；2016、2020民進黨蔡英文、陳歐珀參選總統、立委；2018、2022年國民黨林姿妙參選縣長，每個人都獲得當選。

每次選舉，宜興路這處競總就成兵家必爭之地，選民也都很好奇，誰會在該處設立競總，這次選舉由黃琤婷租下，設立侯友宜、黃琤婷聯合競總；選戰初始，黃琤婷選情相當看好，未料開票結果不如預期，打破了競總不敗神話，最近「街頭巷尾」都在熱議，也關切下次選舉，該處競總能否重返榮耀？

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