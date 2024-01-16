讓朱立倫沉澱一陣子 趙少康：沒打算爭取下屆黨主席

中廣前董事長趙少康今日透露，自己沒有打算爭取下屆國民黨主席的位子。（資料照）

2024/01/16 16:11

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨在本次總統大選落敗後，黨內出現不少檢討黨主席朱立倫的聲浪，孫文學校總校長張亞中今日更開記者會要求朱為大選失敗負責去職，莫再眷戀權位。對此，中廣前董事長趙少康今日受訪時緩頰，該先讓朱沉澱一陣子，朱立倫還有2年任期，若他要繼續做也該提出檢討，並透露自己沒有打算爭取下屆黨主席的位子。

趙少康表示，選後黨內有不同聲音很正常，相信民進黨也有，應該先讓朱沉澱一陣子，朱立倫任期也沒到，他覺得該怎樣就怎樣。

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他強調，畢竟朱立倫還有2年任期，他若要繼續做，就要提出選後檢討，怎麼敗的、組織再造、要不要扁平化等，如何讓民眾知道黨要把台灣帶到哪？如何吸引年輕人？這些都要都要認真檢討。被追問是否會爭取黨主席的位置？趙少康則說，目前沒這個打算。

針對媒體詢問，不少人覺得若趙少康來當主帥，這場選舉會更精彩？趙少康則回應，每個人有不同作法，他有他的長處，其實副手很難做，「你不能不努力，也不能過分僭越被說搶風頭，若我自己選立委，就可以愛怎麼發揮就怎麼發揮，我的招可多了。」

「各位可以回去看我選立委，每次都很非常精彩，我每天出招，讓大家窮於應付！」趙少康說明，但這次他當副手，自己在政見會的表現就很短，時間給侯友宜，謹守副手的分寸。

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