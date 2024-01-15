老戰友悼念施明德！陳菊憶當年血淚：你是永遠浪漫的革命者

陳菊15日晚間在臉書發文悼念老戰友施明德。圖為施明德與陳菊在黨外運動時期的合影。（圖取自施明德臉書）。

2024/01/15 22:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨主席、台灣民主運動先驅施明德今天（15日）被證實因肝癌辭世，享壽83歲。黨外運動發起人、與施明德同為美麗島事件政治犯的陳菊今晚透過社群平台發文悼念這位老戰友，「你的離去，象徵著那個世代的結束，願你一路好走。這美好的仗你已然打過，讓台灣成為美好公義的國家，台灣人永遠感念你的付出與貢獻。」

現任監察院長陳菊今天晚間在臉書發長文悼念當年和她並肩為台灣民主化奮鬥的戰友施明德，「心送Nori（日文『明德』之意）老哥一程。我與Nori相識，是1977年，他第一次出獄，那時他37歲，卻已坐了15年牢，期間因為諸多變故，充滿憤懣之情。理論上來說，一般人被關了這麼久，尤其又是政治牢獄，應該會遠離是非，但Nori不然，他出獄旋即為政治難友蘇洪月嬌助選，並成功贏得該次省議員選舉。那個年代，台灣尚在戒嚴，黨外民主運動是凶險的工作，波濤洶湧、驚險萬分，但老哥無所畏懼，穿梭其中，展現他的勇氣、智慧與魅力。」

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陳菊接著說：「他始終埋頭苦幹，無論遭遇多大的困境永不放棄，也因此成為情治人員欲除之後快的對象。我的國際友人艾琳達為了保護老哥的安全與他結褵，但當時的政權自然不會這樣放過他，其中的危機與苦難，不足與外人道。1979年，美麗島雜誌創刊，成為台灣『沒有黨名的政黨』，Nori在其中扮演非常重要的角色，他成功的組織群眾，並提出以民主、人權為主軸，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、總統直選、改選萬年國會和司法獨立的具體訴求，讓美麗島雜誌成為台灣民主化過程十分重要的出版刊物及里程碑。也因為如此，站在風頭浪尖上的美麗島及黨外民主人士，就在那年倡議世界人權日的遊行，被演變成民眾與軍警的暴力衝突，Nori再度鋃鐺入獄。」

她繼續回憶道：「軍事法庭、美麗島大審，我等與Nori同列被告，他在庭上為理念辯護，振振有詞、視死如歸，以身殉道的氣度與風範，令人為之動容；提及林家血案，Nori的悲苦與哀慟，更在庭上表示，情願一死換取台灣和諧，莫讓殺戮與仇恨繼續撕裂這塊土地。美麗島事件，讓Nori『二進宮』，再居囹圄11年，他數度以絕食明志，我一次又一次目睹他在三軍總醫院強迫灌食，於是Nori就在這無盡的非人道對待裡頑強的對抗。當時海內外為了營救Nori，不斷的奔走呼籲，直到1990年，前總統李登輝先生就任第八屆總統，對美麗島事件政治犯頒布特赦令，Nori走出監場對所有人說的第一句話竟是『忍耐是不夠的，還必須寬恕』。」

陳菊透露，因特赦出獄後，施明德孑然一身，無處可去，因此曾短暫住在她家的客廳，「沒過多久他便再次投身台灣民主運動，他的生命力如此頑強、意志堅定。Nori一生起伏跌宕，有三分之一的時間為了台灣的民主自由，被囚於斗室。作為台灣民主化過程斑斑血淚的當事人與見證者，他為我們留下豐富的著作，詳實記錄彼時專制、獨裁與殘酷暴斂，除明史實、更鑑來者，莫要重蹈覆轍。」

最後陳菊表示，「而今，台灣朝穩健民主國家大步邁進，Nori這一代風雲人物就此杳然殞落。Nori，你是永遠浪漫的革命者，瀟灑自如。今天上午，Nori已從醫院返家，我到他家裡探望，他是那麼平靜與安詳。Nori一生坎坷艱辛，幸得晚年妻女為伴；你的離去，象徵著那個世代的結束，願你一路好走。這美好的仗你已然打過，讓台灣成為美好公義的國家，台灣人永遠感念你的付出與貢獻。」

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