議員葉元之、廖先翔當選立委 新北國民黨團少2席仍有優勢

新北市議會藍大於綠，即便扣除當選立委的廖先翔（中）、葉元之二席，仍然有人數優勢。（資料照）

2024/01/15 17:13

〔記者黃子暘／新北報導〕第11屆立委選舉落幕，國民黨現任新北市議員葉元之、廖先翔挑戰新北市第7選舉區（板橋東區）現任綠委羅致政、第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）現任綠委賴品妤成功，議會祕書長陳王正源表示，葉、廖二人席次將不會遞補或補選，新北市議會66席議員變為64席。

包含葉元之、廖先翔在內，新北市議會第四屆共有66席議員，國民黨32席、民進黨28席、無黨團結聯盟2席、民眾黨1席與無黨籍3席；黨團部分，民眾黨議員陳世軒加入無黨團結聯盟黨團運作，議員蘇泓欽、宋雨蓁 Nikar‧Falong未加入任何黨團，黨團人數分別為國民黨團32人、民進黨團28人、無黨團結聯盟4人。

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無黨團結聯盟黨團普遍被認為較傾向國民黨，藍營在新北市議會佔有人數優勢，扣除葉元之、廖先翔二席，優勢仍存，仍有利新北市長侯友宜在剩下的任期中推動市政決策。

廖先翔是本屆國民黨團書記長，去年3月在侯友宜與國民黨主席朱立倫見證下風光接任，但第11屆立委將在2月1日報到，書記長一職由誰接棒？廖先翔表示，黨團從明（16）日起至19日開始進行書記長選舉登記，登記後先協調，如無共識才會進到選舉階段，因此選舉日期未定，他會出席議會到書記長任期最後一天。

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