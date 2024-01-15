為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

議員葉元之、廖先翔當選立委 新北國民黨團少2席仍有優勢

新北市議會藍大於綠，即便扣除當選立委的廖先翔（中）、葉元之二席，仍然有人數優勢。（資料照）

新北市議會藍大於綠，即便扣除當選立委的廖先翔（中）、葉元之二席，仍然有人數優勢。（資料照）

2024/01/15 17:13

〔記者黃子暘／新北報導〕第11屆立委選舉落幕，國民黨現任新北市議員葉元之、廖先翔挑戰新北市第7選舉區（板橋東區）現任綠委羅致政、第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）現任綠委賴品妤成功，議會祕書長陳王正源表示，葉、廖二人席次將不會遞補或補選，新北市議會66席議員變為64席。

包含葉元之、廖先翔在內，新北市議會第四屆共有66席議員，國民黨32席、民進黨28席、無黨團結聯盟2席、民眾黨1席與無黨籍3席；黨團部分，民眾黨議員陳世軒加入無黨團結聯盟黨團運作，議員蘇泓欽、宋雨蓁 Nikar‧Falong未加入任何黨團，黨團人數分別為國民黨團32人、民進黨團28人、無黨團結聯盟4人。

無黨團結聯盟黨團普遍被認為較傾向國民黨，藍營在新北市議會佔有人數優勢，扣除葉元之、廖先翔二席，優勢仍存，仍有利新北市長侯友宜在剩下的任期中推動市政決策。

廖先翔是本屆國民黨團書記長，去年3月在侯友宜與國民黨主席朱立倫見證下風光接任，但第11屆立委將在2月1日報到，書記長一職由誰接棒？廖先翔表示，黨團從明（16）日起至19日開始進行書記長選舉登記，登記後先協調，如無共識才會進到選舉階段，因此選舉日期未定，他會出席議會到書記長任期最後一天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
朱立倫被批敗選該辭職 葉元之駁：連「朱黑」都肯定選戰佈局
2024/01/14 21:23

朱立倫被批敗選該辭職 葉元之駁：連「朱黑」都肯定選戰佈局
廖先翔到汐止市場謝票 結合新國會議員、加速國民黨轉型
2024/01/14 13:18

廖先翔到汐止市場謝票 結合新國會議員、加速國民黨轉型

三民區核心東移 三大百貨發展全數聚焦大豐商圈
連任失利》賴品妤戰廖先翔 無緣續留國會
2024/01/14 05:30

連任失利》賴品妤戰廖先翔 無緣續留國會
葉元之收復新北失土！ 現任民進黨立委羅致政宣布敗選
2024/01/13 21:26

葉元之收復新北失土！ 現任民進黨立委羅致政宣布敗選

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播