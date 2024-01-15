綠委支持游錫堃續任院長 肯定民眾黨所提「四承諾」

立法院長游錫堃。（資料照）

2024/01/15 14:58

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨8名不分區準立委今（15）日舉行記者會，要求有意角逐立法院長的人做出修正「立法院職權行使法」、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、公開透明院長經費等「四承諾」。對此，立法院長游錫堃國會辦公室稍早表示：「目前暫時沒有回應。」民進黨立委王定宇則認為，民眾黨的態度是正向發展，接下來還有很多變數，尊重相關人的協調，一切靜觀其變。

本次大選後，新國會呈現三黨不過半局勢，新科立委將於2月1日報到，當天也將選出新任正、副院長。對於民眾黨提出的4條件，民進黨立委王定宇認為，這已鬆綁該黨黨主席柯文哲原先支持國民黨不分區立委當選人韓國瑜的承諾，從原來的藍白共推韓國瑜，變成以4條件決定人選，這是非常大的轉折和改變，對於下一屆的立法院正、副院長，投下了非常大的變數。

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不過，王定宇也認為，小黨的彈性策略本該如此，民眾黨做了一個非常聰明的決策，唯有如此，才能突顯民眾黨作為關鍵少數的力量，如果從一開始就被國民黨綁死，民眾黨反而失去彈性，對於小黨的發展會有不利。

王定宇說，接下來就看3個主要政黨彼此之間的折衝溝通，只要是為了台灣好，民進黨願意以開放政府的態度，尋求和各方合作，希望讓民進黨總統當選人賴清德的新政府，能夠有一個穩定的國會，這不僅是台灣所需，更是印太地區、各民主盟友國家所樂見的。

王定宇表示，相信大家都樂見，賴清德政府有穩健的國會，讓台灣成為印太地區經濟繁榮、安全的基石，所以民眾黨今天的態度，其實是一個正向的發展，接下來還會有很多變數，就先尊重相關人的協調，靜觀其變。

民進黨立委許智傑指出，未來的立法院龍頭，他還是傾向由游錫堃續任，這部分還需經過黨團大會的假投票等程序，但是不排除與他黨合作的空間。

對於民眾黨所提出的4條件，許智傑則說，希望民眾黨可以做出對人民最好的判斷，如果他們自推人選，無疑就是保送國民黨韓國瑜，而民進黨也會釋出誠意，希望在綠白合作的基礎之下，國會能夠有更好的發展，這也是全民的共同盼望。

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