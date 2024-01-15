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林志潔持續謝票 支持民眾高呼選市長

新竹市立委選戰結束，民進黨林志潔（中）與競選總幹事李妍慧（右）仍馬不停蹄展開謝票行程。（李妍慧提供）

新竹市立委選戰結束，民進黨林志潔（中）與競選總幹事李妍慧（右）仍馬不停蹄展開謝票行程。（李妍慧提供）

2024/01/15 14:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市立委選戰結束，民進黨林志潔仍馬不停蹄展開謝票行程，競選總幹事李妍慧表示，熱情民眾甚至高呼林志潔選下屆市長，李妍慧也感謝大家一路相挺，連日來謝票車隊受到非常溫暖的熱情回應，數度讓林志潔跟新竹隊紅了眼眶。

李妍慧說，雖然新竹隊最後沒有成功，但沒有氣餒跟放棄，林志潔83298票，在投票率比四年前低（76%降到74%），候選人比四年前多（三腳督變成四腳督）的情況下，仍有小幅成長，也比去年大選的得票數高很多。

李妍慧認為，這代表在經過上屆新竹市長選舉的大逆風之後，民進黨新竹隊已經站穩腳步，蓄積能量，成功再出發。她也非常感謝林志潔的加入，用她選舉素人的真誠跟優異的個人特質，這次帶領新竹隊從低潮走出，重獲信心，選舉的結果也證明市民的智慧跟眼光，有這麼多選票肯定，讓新竹隊的努力跟打拼，一切都有價值。

李妍慧更感謝大家支持賴清德總統、蕭美琴副總統，賴蕭配的得票率在新竹市拿下第一，成功守住民眾黨本命區的主席家鄉，新竹隊的拼戰結果，令人稍感安慰。

她強調，在民主跟自由這條路上，民進黨沒有放棄的權利，不管再怎樣的艱苦磨難，新竹隊都會堅持為台灣的理念，而且會一直謙卑自省，提醒自身做得不夠好的地方，改進再改進，來滿足偉大新竹市民的期待。感謝有大家一路相伴，未來還需要所有進步的力量團結在一起，一起打拼，一起為台灣、新竹加油。

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