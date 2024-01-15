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賴清德勝選、國台辦跳腳 學者吳瑟致：台灣民意拒絕九二共識

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致（左一）受訪指出，這次總統大選反映台灣民意拒絕九二共識，選擇與民主陣營為伍，對中國一連串政治施壓說不。 （資料照）

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致（左一）受訪指出，這次總統大選反映台灣民意拒絕九二共識，選擇與民主陣營為伍，對中國一連串政治施壓說不。 （資料照）

2024/01/15 14:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2024總統大選由民進黨賴清德、蕭美琴勝出，國台辦事後發聲明稱「民進黨並不能代表島內主流民意」。對此，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致今日受訪指出，這次選舉不僅反映出台灣民意拒絕九二共識，國家路線也再次確認，台灣人選擇與民主陣營為伍，對中國一連串的政治施壓說不。

吳瑟致表示，中國在選前一連串動作主要是為了恐嚇及介選，雖然國台辦選後有發表聲明，聲稱「將堅持體現一個中國原則的九二共識」、「推進祖國統一大業」，但沒有講下一步將祭出什麼措施，顯然中國也在觀察新的政治情勢，包括國會三黨不過半、藍白或綠白是否合作。

針對中國是否擴大中止EFCA？吳瑟致指出，賴清德520就職之前，中國對台若有相關動作，主要還是在測試、施壓民進黨政府。例如中國若對ECFA早收清單有進一步擴大制裁動作，研判不會是全面中止，而會部分中止來測試，施壓及影響賴清德就職演說內容。

吳瑟致提及，中國對台仍然會維持「軟硬兼施」兩手策略，統戰交流都會大力展開，中共會「精準交流」慎選對象，繼續跟認同一中原則、九二共識的政黨、有關人士進行交流。

據分析，國民黨再度敗選，黨內應該檢討兩岸路線，侯友宜承認九二共識，賴清德反對九二共識，柯文哲陣營不承認九二共識，但也沒有公開反對，以「不承認九二共識」來看，顯示7成民意是不承認九二共識的，但從國台辦聲明可看出在給國民黨施壓，中共希望國民黨繼續承認九二共識。

吳瑟致強調，中共知道九二共識在這次台灣總統大選不被台灣選民接受，再度被台灣人民否定。這次總統大選是國家路線的確認，台灣人選擇與民主陣營為伍，並對中國一連串的政治施壓說不。

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