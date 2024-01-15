高碩泰：新政府應把握時機與美深化互信

前駐美代表高碩泰表示，新政府的首要之務是把握時機與美方深化互信關係。（記者朱沛雄攝）

2024/01/15 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣總統與立委選舉前天圓滿完成，亞太和平研究基金會執行長董立文昨指出，這次大選結果顯示「九二共識已奄奄一息」。關於與美方務實交流，前駐美代表高碩泰表示，蔡英文政府四年前在選後派出副總統及國安高層出席華府祈禱早餐會，「或許這會給總統當選人賴清德一些靈感」，應基於零意外、價值同步及夥伴利益為基礎。

國策研究院昨舉行「二○二四台灣大選後新政展望與挑戰」座談會。董立文指出，從一九九六年飛彈危機、二○二○年香港反送中運動，兩岸因素都僅是台灣大選的「影響因素」；國民黨強調此次選舉是「戰爭與和平」的選擇，但二○二三年一整年，國民黨候選人侯友宜的民調從未因此上升。他強調，經過此次總統大選，「九二共識」即使不是壽終正寢，也已經奄奄一息。

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董立文：九二共識已奄奄一息

同樣關切中國介選，高碩泰表示，華府在選前兩天宣布將派出高階代表團訪台，美國航空母艦更選前通過巴士海峽、北上西太平洋，美方言行一致，向來反對外力介選，這對賴清德有很重要的啟發意義，新政府的首要之務是把握時機與美方深化互信關係。

「從現在到五二○總統就職典禮是個機會」。他表示，總統蔡英文四年前有個前例，在選後派出時任副總統當選人的賴清德及國安會諮詢委員蕭美琴出席美國華府祈禱餐會，這或許會給賴清德一些靈感，建立與美方基於「零意外、價值同步及夥伴利益」的溝通管道。

高碩泰提到新政府必須有三大掌握，北京的新帝制、台海的新現狀、華府政局的新常態，以及美中的新博弈；他也提醒，賴清德的就職演說動見觀瞻，要讓國際看到新政府可在強健自信的情況下，務實地上路。

美國胡佛研究所資深研究員戴雅門特別來台觀選。他直言，這場選舉是高品質的民主展現，但談到中共脅迫統一，戴雅門則警示，「習近平施壓力道將加大」；美國民主、共和兩黨對助台自衛有很強的共識，但如果台灣不更有韌性、更有準備，那麼美國對台的幫助將會有限，台灣在國防現代化與重新定位，將是下一任執政者的巨大挑戰。

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