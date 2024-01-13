分析侯敗選3大因素 綠營黨政人士：馬英九是最後稻草

綠營黨政人士分析國民黨敗選3大因素，其中前總統馬英九選前稱「兩岸關係上願意相信習近平」，成為壓垮侯的最後一根稻草。（資料照）

2024/01/13 23:51

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統大選結果出爐，國民黨候選人侯友宜落敗、低於上屆韓國瑜的552萬票；綠營黨政人士分析國民黨敗選3大因素，包含對中政策讓人憂心、向深藍靠攏導致中間選民流失，加上對外交國防抹黑造謠、讓國軍與外交人員心寒，尤其前總統馬英九選前稱「兩岸關係上願意相信習近平」，成為壓垮侯的最後一根稻草。

黨政人士分析，儘管國民黨才在2022九合一大選取得14縣市執政優勢，總統大選得票卻遠落後當時的縣市長得票，許多投給國民黨立委的支持者，總統票並沒有蓋給侯友宜，原因首推國民黨錯誤的對中政策；國民黨全黨上下都知道「九二共識」有問題，江啟臣擔任國民黨主席就曾經想要調整，卻被馬英九等人強烈阻止。

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該人士指出，這次選舉侯友宜加入擁護「九二共識」的行列，甚至提出中生來台就業等政策，讓民眾對其兩岸政策感到疑惑與不解，選戰倒數時刻，馬英九接受外媒採訪時表態，在兩岸關係上願意相信習近平，則是壓倒侯友宜的最後稻草，直接破解國民黨原先想遮掩的親中形象。

黨政人士表示，侯友宜在「藍白合」破局後，找了戰鬥藍精神領袖趙少康擔任副手，向深藍靠攏雖然快速接收約10%深藍支持群眾，也自此遠離中間選民，失去國人的信任。

這位人士提到，蔡英文總統執政期間，在國防外交上的成績有目共睹，成功提高台灣能見度、與各民主國家建立互動，共同維持區域安全與穩定的現況；國防領域除了對外軍購，也成功完成國艦國造、國機國造等任務，國民黨不僅沒有支持，還不斷扯後腿、抹黑，甚至放話要重啟特偵組調查莫須有的潛艦弊案，還散播疑美論，暗示台灣遠離中國會帶來災難，讓不少國軍與外交官們感到心寒。

黨政人士提醒，國民黨今天沒有取得執政權，但仍是最大在野黨，面對民眾黨來勢洶洶，如果沒有及早放棄親中路線，甚至持續配合中國打壓台灣，抹黑公務同仁、打擊國防外交團隊，下次大選可能就會失去最大在野黨的位置，甚至淪為永遠的在野黨。

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