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「目標0票」阿公蕭燐洪拿近4萬票 「推手」王家貞說明決策過程

南市議員王家貞表示，感謝台南市第5選區鄉親，投出歷史性驚人的「抗議違憲惡法票」。（圖由王家貞提供）

南市議員王家貞表示，感謝台南市第5選區鄉親，投出歷史性驚人的「抗議違憲惡法票」。（圖由王家貞提供）

2024/01/15 14:04

〔記者蔡文居／台南報導〕「目標0票」的台南市第5選區阿公級候選人蕭燐洪這次選舉，因國民黨徵召的台南市議員王家貞不符參選資格，而意外拿下近4萬票，引起議論，這樣的選舉結果，王家貞堪稱是幕後最大的推手。她今天發表聲明，說明決策過程，並感謝台南市第5選區鄉親，投出歷史性驚人的「抗議違憲惡法票」。

王家貞表示，這次第5選區有2萬7197張廢票，以及投給另外一位候選人蕭燐洪的3萬8695張轉移票，一共投出6萬5892票，﻿讓人歎為觀止。

王家貞說，第5選區立委選票「領票不蓋票」的呼籲與請託，並不是她個人的決定，是與黨部權衡得失後的共同決定。這個呼籲在她透過大量文宣簡訊及電話傳播出去後，她接到很多相當一致的反應，都是擔心民進黨會在空白票上作票。

她說，事實證明選民自主地做了廢票及轉移票兼而有之的聰明選擇，而轉移票大於廢票上萬張，更是強烈證明了鄉親擔心民進黨極可能作票的看法，所以寧可投出另一種廢票形式轉移票，以表達抗議。﻿

﻿她表示，要謝謝鄉親對她的信心、給她的溫暖，更要感謝鄉親用大量的抗議票，表達內心對違憲惡法的不滿。

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