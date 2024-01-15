綠營超級主持人黃貞瑜躍《紐時》10年超過700場造勢首場主持嫩照曝光

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜是民進黨大型造勢活動常見的主持人。（黃貞瑜提供）

2024/01/15 11:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2024年台灣總統立委選舉落幕，紐約時報1月12日報導台灣大選特色的新聞，採訪民進黨知名選舉造勢場主持人嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，揭露造勢場如何引發選民感動的秘訣；從2012總統大選開始主持大型造勢的黃貞瑜，10年來主持超過700場大小場造勢，還為民進黨進行主持教學授課，今天還曝光她10年前首場大型造勢的「嫩照」。

紐約時報台灣選舉觀察新聞英文版「‘Frozen Garlic!’ Taiwan Likes Its Democracy Loud and Proud」、中文版「台灣人如何為選舉造勢？橫幅、熱舞、『凍蒜』口號」報導台灣選舉特色，採訪黃貞瑜有關造勢主持的心得。

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42歲黃貞瑜從政超過15年，曾任大林鎮長，現為嘉義縣農會總幹事，推廣農特產，然而只要到選舉時刻，她的「特殊角色」就是擔任綠營的造勢場主持人，從嘉義縣各鄉鎮市後援會成立、小型造勢到大型萬人造勢場，甚至在其他縣市都可見到她的身影。

黃貞瑜說，還沒踏入政壇時主要擔任輔選工作，曾有機會拿麥克風主持記者會，後來在時任縣長陳明文（現任立委）的引領下，開始擔任選舉造勢場主持人，首場大型造勢是2012年時總統蔡英文首次參與總統大選的嘉義萬人造勢，搭檔是當時擔任嘉義縣社會局長的現任嘉義縣長翁章梁。

以今年總統立委大選來說，黃貞瑜主持小型造勢超過百場，上千人的中型造勢活動大約10場，大型萬人造勢有5場，她擅長用語調、語氣及節奏引領現場民眾情緒，「賴清德凍蒜！」、「咱一定會贏！」、「嘉義一定贏！」，各種口號在適當時機喊出，讓支持者熱血沸騰。

然而一天超過多場造勢場主持，而且必須大聲高喊，如何保持喉嚨健康不「燒聲」？黃貞瑜表示，主要是她習慣用丹田發聲，保持喉嚨健康，但也因為常常腹部用力過度，所以主持完後都會很餓，然後大吃大喝。

民進黨曾安排黃貞瑜去開課分享主持經驗，整理一套教學內容，有些學員現在已是直轄市議員，甚至也有學員這次角逐立委當選；她說，現在嘉義縣先讓綠營的議員、鄉鎮市長或代表主持座談會或小型造勢，逐步交棒，再從旁微調提醒細節，而他們的表現都非常優異。

黃貞瑜也說，七、八年級生的從政新鮮人，會跟她分享看她主持影片時學習的心得，每次聽到「說不開心是騙人的」，在主持方面能成為其他政治人物的肯定，成就感不言而喻。

黃貞瑜（左）於2012年首次主持總統大選大型造勢活動，搭檔是現任嘉義縣長翁章梁（右）。（黃貞瑜提供）

黃貞瑜曾任大林鎮長。（資料照，記者林宜樟攝）

黃貞瑜為嘉義縣農會總幹事，平時推廣農特產。（記者林宜樟攝）

擅長主持的黃貞瑜（左）傳授主持秘訣給水上鄉長林緗亭（右）。（記者林宜樟攝）

黃貞瑜（右二）投入政壇多年，曾組成「嘉義版小英女孩」力挺蔡英文。（記者林宜樟攝）

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