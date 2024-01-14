民進黨嘉縣總統、立委全壘打 翁章梁：民眾肯定延續蔡英文路線

嘉義縣長翁章梁認為嘉縣總統、立委勝選，代表民眾對延續蔡英文總統路線的肯定，以及年輕世代的來臨。（記者王善嬿攝）

2024/01/14 17:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕第16任總統副總統及第11屆立委選舉結果，民進黨賴清德、蕭美琴在嘉縣得票率47．69％居第一，加上海區、山區兩席立委，揮出全壘打。嘉義縣長翁章梁說，總統選舉除民眾會看候選人長久以來的表現，還有對國家發展方針的選擇，「賴蕭配」延續蔡英文總統路線，將穩定發展，獲民眾肯定。

翁章梁表示，藍、綠、白陣營的總統候選人都不是新人，民眾除了看他們的表現，主要是（選擇）國家發展方針；賴清德、蕭美琴此次選舉喊出「選對的人，走對的路」，延續蔡英文路線，民眾投票肯定，也是對蔡英文的肯定。

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立委選舉部分，翁章梁說，代表「年輕世代來臨」，海區蔡易餘連任、山區陳冠廷初次參選當選，都差他十幾歲以上，嘉義縣正在發展，需要有能力的年輕人，而政治需要訓練及培養，年輕人要有機會受訓練、培養，肩膀才能承擔更大的責任，性格也能更穩定、決策更明確，蔡易餘、陳冠廷當選立委是嘉義人的福氣，大家會繼續協助，讓他們持續發展，未來承擔更大的責任。

民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎認為，蔡易餘得票數較4年前略減，得票率卻成長，顯見選民要求水準高，候選人要深耕地方、經得起檢驗；陳冠廷學經歷優、形象清新，選舉結果差強人意，表示山區還有要努力的地方，民進黨會繼續經營、爭取認同。

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