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沒漏氣！民進黨南市黨部：台南人用選票守住民主聖地

此次大選台南市黨部下鄉舉辦了百場座談會。（民進黨南市黨部提供）

此次大選台南市黨部下鄉舉辦了百場座談會。（民進黨南市黨部提供）

2024/01/14 16:37

〔記者王姝琇／台南報導〕2024大選正式落幕，民進黨賴清德、蕭美琴當選正副總統，南市6席立委揮出全壘打。民進黨南市黨部主委潘新傳表示，我們見證了台灣民主的力量再度展現。在這場充滿期待與緊張的選舉中，老市長賴清德當選總統，再度帶領台灣邁向新的未來。

潘新傳表示，在此次選戰中台南市黨部下鄉舉辦了百場座談會，車隊掃遍了37個行政區，6個立委選區也責成負責秘書全力輔選，選舉結果達成選前預估的6席全上目標，且台南地區選票總統的得票率依然是全國第一的50.95％，

潘新傳強調，民進黨在整體政黨票方面獲得了36％的支持，成功超越4年前國民黨選票，但值得注意的是，雖然嘉義以南全由民進黨拿下，但全國立法委員的席次國民黨一口氣增加14席，民進黨掉了10席，藍綠區域立委席次消長，勢必牽動國內新政局。

潘新傳也說，這次選舉的結果再次凸顯台南人對於民主進步黨的支持，和對賴清德的信任，賴清德在選戰期間展現強烈的領導能力和守護台灣的價值，他的當選將繼續推動台灣的經濟發展、社會進步以及國際合作。

民進黨南市黨部感謝台南選民的決定，今後將更深耕基層黨員，讓黨能更茁壯，這次選舉的結果體現了台灣人民對於持續改革和進步的渴望，並證明了他們對民主制度的堅持。期待著賴清德總統在接下來的任期內，帶領台灣國家持續向更加繁榮和穩定的未來邁進。

此次大選台南市黨部下鄉舉辦了百場座談會。（民進黨南市黨部提供）

此次大選台南市黨部下鄉舉辦了百場座談會。（民進黨南市黨部提供）

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