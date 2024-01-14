立委全壘打 賴台南競總：盼「台南經驗，全國實現」

民進黨出身台南的賴蕭配在台南拿下50.95%的得票率，民進黨6席立委也全壘打，賴清德台南競選總部期待賴清德上任後，把「台南經驗，全國實現」，打造更好的台灣。（記者劉婉君攝）

2024/01/14 11:27

〔記者劉婉君／台南報導〕總統、立委選舉落幕，民進黨出身台南的賴蕭配當選第16任正副總統，台南6席立委「全壘打」，賴清德台南競選總部表示，面對三腳督的強力夾擊，台南仍是賴清德的最強後盾，是全台唯一得票率破5成的縣市，期待賴清德上任後把「台南經驗，全國實現」，打造更好的台灣。

賴台南競總表示，不僅賴蕭配在台南拿下50萬7011票，得票率50.95%，台南不分區立委（政黨票）得票率45.97％也是全國最高，台南堪稱扮演守住賴清德的關鍵角色。

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賴台南競總指出，雖然台南達成區域立委票、政黨票、總統票平均最高的「三冠王」，但美中不足的是，國會三黨不過半，代表民進黨努力不夠，未來更要以戒慎恐懼心情來謙卑反省，誠實面對新的民意。

民進黨在台南市的政黨票得票數50萬8784票，得票率45.97%。台南各區域立委票數分別為賴惠員9萬6662票、得票率60.26%；郭國文9萬7981票、得票率54.93%；陳亭妃13萬2377票、得票率70.14%；林宜瑾10萬4688票、得票率57.48％；林俊憲12萬6248票、得票率76.54%；王定宇8萬9235票、得票率46.91％。

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