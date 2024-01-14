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臨危受命代表新世代勝選 趙天麟：交棒完成、黃捷好棒！

黃捷感謝趙天麟全力協助，趙天麟也在臉書貼文「交棒完成、黃捷好棒！」。（記者黃良傑攝）

黃捷感謝趙天麟全力協助，趙天麟也在臉書貼文「交棒完成、黃捷好棒！」。（記者黃良傑攝）

2024/01/14 00:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市第6選區（鼓山、鹽埕、新興、前金、苓雅區）立委趙天麟退選後，民進黨市議員黃捷臨危受命，台派大老郭倍宏原期待泛綠整合落空後，砲火凌厲，加上藍營陳美雅的夾擊，「三腳督」的肉搏戰中，黃捷得票11萬3670票當選，趙天麟晚間在臉書表示：「象徵高雄綠軍新世代的傳承與接棒，交棒完成，黃捷好棒！

趙天麟同時感謝所有議員夥伴，以及後援會、服務團隊夥伴的辛苦；因趙天麟緋聞迫使民進黨陣前換將，距投票僅70天，在地深耕的議員黃文益、郭建盟都表態更上一層樓，唯恐黨內分裂，並考慮知名度、年輕化，市長陳其邁力排派系、地方反彈聲浪，徵召黃捷轉戰第6選區。

黃捷的形象、網路聲量，吸引年輕與中間選民，雖是險棋，卻有其戰略思維，凸顯民進黨重視年輕選票，激發北漂青年返鄕投票，不僅守住立委盤，還擴大效應，拉抬總統大選聲勢。臨危受命的「白眼女神」黃捷，她讓自己的服務團體與趙天麟的競選團隊無縫接軌，1天當3天用。

短短70天內與時間賽跑，陳其邁和黨部主委許智善要求勝選必先團結，由該選區5位議員輪流帶著黃捷勤跑拜票，5人還不時同框群站路口，展現民進黨大團結的氣勢，自然讓基層里長沒有懸念或二心。

藍營評估，這次是陳美雅最接近立委寶座的一次，趁泛綠瓜分票源，但因初選分裂傷元氣，陳美雅得9萬3750票，只可惜再次中箭落馬。

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趙天麟在臉書貼文「交棒完成、黃捷好棒！」。（取自趙天麟臉書）

趙天麟在臉書貼文「交棒完成、黃捷好棒！」。（取自趙天麟臉書）

黃捷臨危受命代表新世代，突破三腳督當選。（記者黃良傑攝）

黃捷臨危受命代表新世代，突破三腳督當選。（記者黃良傑攝）

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