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伍麗華再創民進黨史！ 泛藍防堵過頭擠掉孔文吉

伍麗華再創民進黨得票高峰。（取自伍麗華臉書）

伍麗華再創民進黨得票高峰。（取自伍麗華臉書）

2024/01/13 23:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕投票結果出爐，唯二可以「幾家歡樂幾家愁」形容的，僅剩複數選區的山原及平原立委，這次山原10人競選，共取3名，其中就包含民進黨籍首位山原立委伍麗華，泛藍派系為圍堵4年前橫空出世的伍麗華，針對性的在其夫家屏東瑪家鄉推出人選盧縣一，未料卻反將國民黨老將孔文吉擠掉，伍、盧兩人雙雙當選。

原為屏東縣原民處長的伍麗華，上屆以2.5萬票成功當選，雖是吊車尾，但不僅追近孔文吉，更是民進黨莫大成功，因為在台灣廣大山區建立民意堡壘，創下民進黨史，本屆伍麗華全力拼連任，一舉再突破3萬票門檻，續創歷史，並和3.1萬票的高金素梅拉近距離。

原視山原席次為囊中物的高金素梅及國民黨，因伍麗華4年前的橫空出世，本屆是進行全力防堵，因此本屆是針對性的直接鎖定伍麗華的夫家家鄉瑪家，推出前霧台衛生所主任盧縣一對壘，原本的縣府同事，反而要正面對壘。

伍麗華憑藉4年來在原住民族事務及教育事務，還有偏遠原鄉的建設，都讓伍麗華獲得支持，校長出身的她，也特別為年輕、學生族群貼心打造政策，尤其在營救遭柬埔寨詐團綁票的肉票時，更是使盡渾身解數救回10數人，皆奠定連任的基礎。

盧縣一則是因為國民黨及泛藍「全力防堵」過了頭，不僅無法阻止伍麗華突圍，反而讓老將孔文吉落選，而高金素梅從上屆的5萬票，大幅下滑至3.7萬票，而伍麗華則成長6000票左右，一來一往之前，進入近身戰距離，但這也代表，未來屏東山區的原民，將擁有更強大的服務力量。

「伍麗華、用力划！」，伍麗華團隊在選前創造出的順口溜也是深植人心，他不僅在屏東獲得破萬票，在其它原住民多的縣市也都擁有一定支持度順利突圍，伍麗華將在選後即刻展開後續相關行程，她笑稱要從「天涯」跑到「海角」，不畏懼面對挑戰，持續為全國所有原住民爭取福利。

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