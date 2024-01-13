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搶救王義川大兵失敗！但頂著逆風「倒贏國民黨1.58％」

「搶救王義川大兵」雖失敗，但民進黨在政黨票拿下498萬票、36.16％，國民黨475萬票、34.58％，倒贏國民黨1.58％。（資料照）

「搶救王義川大兵」雖失敗，但民進黨在政黨票拿下498萬票、36.16％，國民黨475萬票、34.58％，倒贏國民黨1.58％。（資料照）

2024/01/13 23:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德當選，但民進黨展開的「搶救王義川大兵」行動最終沒讓王義川當選不分區立委，「搶救王義川大兵」粉絲團今晚發文說，從一開始民調大幅落後，最後頂著逆風倒贏了國民黨1.58％的票數，沒有大家的參與，搶救王義川行動沒辦法走到今天。

根據開票結果，政黨票票數依比例分配，最終分配民進黨獲得498萬票（36.16％），國民黨獲得475萬票（34.58％），倒贏國民黨1.58％。「搶救王義川大兵」粉絲團指出，這與最初的民調追了超過10％，得票數也超過4年前民進黨自身的481萬票，最終的席次分配民進黨13席、國民黨13席、民眾黨8席，「大家的參與是有意義的」。

「搶救王義川大兵」粉絲團指出，一個半月前當各政黨提出不分區名單時，媒體的民調有高有低，但普遍來說，國民黨在政黨票的支持度約領先民進黨7％到9％。以鏡電視在11月24日、25日所做的民調為例，國民黨政黨支持度34.0％，民進黨則是25.3％，「我們落後8.7％，整個『搶救王義川行動』就是在這樣狀況頂著逆風往前行」。

「搶救王義川大兵」粉絲團寫道，這一路上雖然臉上總是帶著笑容，但肩上的擔子、心理的壓力是無比沉重，不分區立委的每一席都很艱難，這攸關於個別政黨的支持結構，是全國性的選舉，不是區域性的，沒辦法靠組織、靠資源來綁，也因此選擇用全新的方式、全新的態度，以年輕選票為主戰場來挑戰一個不可能的任務、帶起一個前所未有的搶救不分區席次的運動。

「搶救王義川大兵」粉絲團指出，雖然王義川沒辦法進到立院，但所有追隨搶救王義川大兵行動的勇士都知道，一開始的目標設定就是要拚政黨票，「至於王義川個人的勝敗，王義川想跟所有參與的勇士們說：勇士們，你們都是英雄！我說過，王義川三個字一點都不重要，重要的是如果沒有你們的參與，搶救王義川行動沒辦法走到今天！不敬禮解散，我們民主路上再相見。」

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