羅致政感謝被抹黑時支持者、家人相挺 喊不會離開板橋

新北市第七選區立委羅致政攜手妻子陳亮吟發表敗選感言，數度提選前遭受抹黑、中傷，未來不會離開板橋，相信民進黨執政能交出好成績。（記者闕敬倫攝）

2024/01/13 22:11

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市第七選區（板橋東區）立委候選人羅致政今晚攜手妻子陳亮吟，發表敗選感言，他致詞數度說，選前遭受抹黑、中傷，未來不會離開板橋，相信民進黨執政能交出好成績，將多花時間陪伴家人。

羅致政說，感謝支持者在他面臨各種抹黑、攻擊、中傷時，繼續選擇支持，在過去8年擔任板橋立委，是他政治生涯最大的榮耀，他與太太一起來到板橋，從認識個位數的在地人，到如今有許多好朋友，他覺得他們夫妻倆是被上天眷顧的一群人。

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羅致政說，志工、在地後援會、議員民代們一直給予幫助，8年迄今情誼越走越長、越走越大，接下來他將休息一段時間，政治路的確是非常辛苦的過程，希望多陪陪家人，有更多自己的時間、空間，「更重要地，我們並不會離開板橋，希望各位都是永遠的朋友，繼續對我們不離不棄」。

他說，明天（14日）將進行掃街謝票行程，很高興民進黨總統能夠勝選，他對台灣的心永遠不會改變，只是角色的不同。

羅致政說，相信民進黨執政能夠交出非常好的成績，能夠贏取人民的信任，雖然這次國會沒有過半，他會繼續抱持這樣的心態，能對板橋民眾做出更多的服務，希望支持者們不要氣餒。

羅致政說，他要感謝太太、母親以及弟弟，家人們這段時間有太多未說出的話，但他知道自己在遭受打擊、抹黑、中傷時，背後最大的靠山，因此他會付出更多時間陪伴家人，用一生回報。

新北第七選區立委在2008年、2012年由國民黨勝選，羅致政2012年落敗後持續深耕地方，2016年再戰，以8萬2544票勝出，打敗獲得6萬1345票的江惠貞；2020年羅致政首次拚連任，以8萬2764票勝選，贏過7萬659票的國民黨候選人柯志恩，以及時代力量候選人吳達偉。

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羅致政競總已寫好「銘謝賜票」紅聯。 （記者闕敬倫攝）

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