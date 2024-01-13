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新一屆立法院「三黨不過半」 國民黨成國會最大黨

第11屆立法委員選舉開票結果大勢底定，立法院將呈現「三黨不過半」的格局。（本報合成）

第11屆立法委員選舉開票結果大勢底定，立法院將呈現「三黨不過半」的格局。（本報合成）

2024/01/13 22:01

〔記者吳書緯、李文馨／台北報導〕第11屆立法委員選舉開票結果大勢底定，全國1萬7795間投票所的數據皆已傳中選會；立法院將呈現「三黨不過半」的格局。立法院總共113席立委席次中，國民黨應可拿下52席，成為國會最大黨，民進黨的席次下降為51席，台灣民眾黨可望拿下8席，仍是國會第三大黨，另有2席無黨籍立委當選，時代力量此次鎩羽而歸，告別立法院。

國民黨52席 民進黨51席 民眾黨8席

本次立委選舉，民進黨與國民黨皆力拚國會過半席次，但在民眾黨此次由黨主席柯文哲角逐總統的情勢下，被視為能有效拉抬民眾黨立委選情，使得新一屆國會「三黨不過半」也是選前被預測的可能結果之一。

根據開票結果，民進黨的國會席次由4年前61席跌落至51席，淪為國會第二大黨，而國民黨席次則由4年前的38席成長為52席，躍居國會最大黨，民眾黨在黨主席柯文哲參選總統的效應下，雖然仍在區域立委席次「摃龜」，但在政黨票仍有成長，不分區立委席次由5席成長至8席。

時代力量全軍覆沒

無黨籍方面，有2席當選立委，分別為因案遭國民黨停權以無黨籍參選的陳超明（苗栗第一選區），以及無黨籍高金素梅（山地原住民），兩人皆連任成功。

至於上屆在不分區立委斬獲3席的時代力量，此次區域立委未能有所斬獲，也無法跨越5%不分區席次分配門檻，將是自2015年創黨，於第九屆、第十屆立法院都有席次後，首度於立法院缺席。

不分區 民13席、國13席、民眾黨8席

在政黨票方面，總數34席不分區，由跨過5％門檻的民進黨、國民黨、民眾黨依得票率進行分配，依目前開票結果，民進黨得13席、國民黨13席、台灣民眾黨8席，精確的不分區席次分配仍應由中選會公布為準。

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