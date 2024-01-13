投票結束 盧秀燕：台中市投票率約72.9％

盧秀燕強調台中市投票率約72.9%。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/13 17:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2024總統大選結束，台中市長盧秀燕指出，今年台中市投票率估約72.9%，雖未能突破上屆的76.36%史上最高投票率，但也破7成投票率，雖有零星民眾投票時身體不適或違規事件，整體投票秩序大致良好。

台中市選委會表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今（13）日進行投票，至投票截止時間，台中市共發生9起違規事件，其中5起為攜帶手機違規事件，分別為拍攝個人選票、拍攝選舉人名冊、圈票處拍照及圈票處前手機響起2件；1起為撕毀政黨票、1起為北區三民路有人散發第6選舉區相關候選人宣傳單，及2起助選情形，相關違規事件均依規調查處理。

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盧秀燕在投票結束後，因她也是國民黨正副總統候選人侯友宜與趙少康台中競選總部主委，下午約4點50分抵達台中競總跟工作人員致意，她說，今天台中市天氣很好，雖然整體統計尚未出爐，但台中市今日投票率約72.9%，雖未能突破上屆總統大選的投票率，但投票率很不錯，也破7成，投票率高，最終投票率以選委會發佈為準。

她說，台灣實施民主多年，大家都很珍惜選票，投票情況良好，除個案外，台中投票秩序良好。

盧秀燕指出，有鑑於上次投票大排長龍，這次佈置1902個，動員史上最多選務人員約2萬人，投票順利。

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