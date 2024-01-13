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投票帶「幸運物」 高嘉瑜：盼台灣民主有嶄新的一頁

台北市第4選區（南港、內湖）立委高嘉瑜今天一身黃到內湖區潭美國小投票。（記者楊心慧攝）

台北市第4選區（南港、內湖）立委高嘉瑜今天一身黃到內湖區潭美國小投票。（記者楊心慧攝）

2024/01/13 12:23

〔記者楊心慧／台北報導〕2024年總統、立委選舉投票今天（13日）登場，台北市第四選區（南港、內湖）立委高嘉瑜今天一身黃到內湖區潭美國小投票，並笑說自己喜歡亮一點的顏色，有明亮開朗的感覺，雖然她現在聲音沙啞很不明亮，她今天也帶了狗出來投票，並表示狗狗就是今天的幸運小物，希望台灣民主有嶄新的一頁、能有好氣象與新開始。

高嘉瑜上午前往內湖區潭美國小投票，並說自己昨天一覺到天亮，因選舉真的很辛苦，終於能夠可以好好休息，但喉嚨還是沒有聲音，今天已是氣力用盡，今天天氣非常好，希望大家能夠踴躍出門投票。

高嘉瑜說，這次選舉，助理都沒有時間照顧狗狗，今天投票也把狗狗帶出來，狗狗就是今天的幸運小物，牠也不吵不鬧，沒看過這麼乖的狗，大家看到牠也都會覺得很溫暖。

高嘉瑜認為，選舉就是要讓大家覺得很開心、很溫暖，是一件很棒的事情，這個是台灣的民主，非常難能可貴，希望大家在這麼好的天氣，為台灣的未來，投下寶貴的一票。

至於下午投完票行程，高嘉瑜說，下午想說天氣不錯，跟家人、朋友投完票，可去公園散散步，等待開票結果，希望台灣民主有嶄新的一頁、能有好氣象與新開始。

媒體詢問是否很有沒陪家人？高嘉瑜表示，她爸都幫忙開吉普車，家人一起努力，希望選完後，可好好跟家人一起吃個飯、聚一聚，今天天氣好，很適合全家人一起出門投票。

台北市第4選區（南港、內湖）立委高嘉瑜今天一身黃到內湖區潭美國小投票。（記者楊心慧攝）

台北市第4選區（南港、內湖）立委高嘉瑜今天一身黃到內湖區潭美國小投票。（記者楊心慧攝）

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