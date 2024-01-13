選後警界高層大風吹 林右昌：持續大力改善福利和裝備

內政部長林右昌今天投完票，慰問執勤員警，將大力改善員警福利和裝備。（記者盧賢秀攝）

2024/01/13 12:28

〔記者盧賢秀／基隆報導〕警界高層將在選後大風吹，包括15個縣市警局的局長都將調動，預計將牽動75名高階警官。內政部長林右昌今天表示，警察的輪動行之有年，1月16日有高階警官退休，因此牽動警官的調整，是為了警政工作推動順暢。他也表示，他上任後對警察的福利、裝備做了很大的改革，超乎外界預期。

林右昌今天表示，往年會在1月和7月進行人事調動，去年年初有進行過一次比較大規模的調動，所以去年7月沒有進行人事調整。今年1月16日有高階警官退休，所以人力還有人事上面的確有必要進行相關的遴選跟遞補，這是爲了整個警政工作推動的順暢。

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他指出，他上任之後非常重視警察的福利，所以包括警勤加給，還有加班費用，在去年都做了很大的改革，也超乎外界預期。此外，有很多的員警備勤的空間，過去都比較狹小，也沒有那麼舒適，這幾年政府也已經花了大筆預算跟經費整修員警備勤空間，前3年已經花了10幾億元，明年也有1.7億元預算。

此外就是員警的裝備，在未來1、2年也有非常大的革新跟投入，將投入25億元來更新警察同仁的裝備，工欲善其事，必先利其器，偵查犯罪、打擊犯罪，一定要讓警察的裝備能夠跟得上時代，才能夠保護人民生命財產安全。

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