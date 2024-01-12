「金正恩」亂入侯趙選前之夜 撒人民幣玩具鈔畫面曝

「金正恩明星臉」澳洲籍網紅Howard Lee現身國民黨選前之夜，跟著搖旗吶喊。（記者羅沛德攝）

2024/01/12 23:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康今晚在新北市板橋舉辦選前之夜，澳洲華裔男子Lee Kim Jong以北韓領導人金正恩扮相亂入造勢場合，撒玩具鈔，還拿出飛彈氣球，在場內高呼「我支持你」，現場維安人員如臨大敵，警方將他帶離現場調查，請示檢方後讓他自行離去。

40歲澳洲籍華裔男子Lee Kim Jong即「網紅Howard」，以模仿金正恩聞名，今晚9點50分出現在新北板橋國民黨選前之夜，以韓文、英文自稱金正恩，在造勢現場來回穿梭，逼近舞台區，最近時距侯友宜、趙少康僅有5、6公尺，引起國安人員、警方關切。

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據了解，他短暫被帶回警所，但攝影師將他亂入侯康造勢場、撒人民幣玩具鈔等畫面後製、上網，其中點出他以北韓領導人金正恩自稱，他在現場說，代表習近平支持侯康配當選，只要侯康當選，中國就不用武統，因為侯康帶領的台灣會淪為中國的魁儡。

他搭檔在後製的影片中，打上字幕，畫面中可見他不斷穿梭造勢現場，不斷高呼「我支持你」，侯友宜、趙少康等國民黨要角就在數十公尺外的舞台上，他被內衛區安全維護人員帶出，交由警方處理。

警方與他溝通後，將他帶到派出所查證身分及釐清動機，發現他月初持免簽證入境，尚在合法停留期間。他說，揮灑玩具鈔是送給台灣民眾的禮物，並無任何政治目的。警方請示新北地檢署檢察官後，抄登相關資料，晚間10點32分讓他自行離去。

「金正恩」現身國民黨選前之夜。（記者羅沛德攝）

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