為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「金正恩」亂入侯趙選前之夜 撒人民幣玩具鈔畫面曝

「金正恩明星臉」澳洲籍網紅Howard Lee現身國民黨選前之夜，跟著搖旗吶喊。（記者羅沛德攝）

「金正恩明星臉」澳洲籍網紅Howard Lee現身國民黨選前之夜，跟著搖旗吶喊。（記者羅沛德攝）

2024/01/12 23:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康今晚在新北市板橋舉辦選前之夜，澳洲華裔男子Lee Kim Jong以北韓領導人金正恩扮相亂入造勢場合，撒玩具鈔，還拿出飛彈氣球，在場內高呼「我支持你」，現場維安人員如臨大敵，警方將他帶離現場調查，請示檢方後讓他自行離去。

40歲澳洲籍華裔男子Lee Kim Jong即「網紅Howard」，以模仿金正恩聞名，今晚9點50分出現在新北板橋國民黨選前之夜，以韓文、英文自稱金正恩，在造勢現場來回穿梭，逼近舞台區，最近時距侯友宜、趙少康僅有5、6公尺，引起國安人員、警方關切。

據了解，他短暫被帶回警所，但攝影師將他亂入侯康造勢場、撒人民幣玩具鈔等畫面後製、上網，其中點出他以北韓領導人金正恩自稱，他在現場說，代表習近平支持侯康配當選，只要侯康當選，中國就不用武統，因為侯康帶領的台灣會淪為中國的魁儡。

他搭檔在後製的影片中，打上字幕，畫面中可見他不斷穿梭造勢現場，不斷高呼「我支持你」，侯友宜、趙少康等國民黨要角就在數十公尺外的舞台上，他被內衛區安全維護人員帶出，交由警方處理。

警方與他溝通後，將他帶到派出所查證身分及釐清動機，發現他月初持免簽證入境，尚在合法停留期間。他說，揮灑玩具鈔是送給台灣民眾的禮物，並無任何政治目的。警方請示新北地檢署檢察官後，抄登相關資料，晚間10點32分讓他自行離去。

「金正恩」現身國民黨選前之夜。（記者羅沛德攝）

「金正恩」現身國民黨選前之夜。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
選前之夜喊「突破藍綠」 柯文哲：我決定扛起責任守護民主
2024/01/12 22:40

選前之夜喊「突破藍綠」 柯文哲：我決定扛起責任守護民主
拋5選擇籲白色力量加入 侯友宜：這次選舉是我與賴清德的對決
2024/01/12 22:23

拋5選擇籲白色力量加入 侯友宜：這次選舉是我與賴清德的對決

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
選前最後動員令 ！蔡英文籲出門投票：讓台灣寫下今年民主第一勝
2024/01/12 22:19

選前最後動員令 ！蔡英文籲出門投票：讓台灣寫下今年民主第一勝
賴清德：中國偏好「我的對手」 這一仗台灣一定要贏！
2024/01/12 21:49

賴清德：中國偏好「我的對手」 這一仗台灣一定要贏！

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
以礦工之子為榮！賴清德：不畏艱難帶領台灣勇往前進
2024/01/12 21:49

以礦工之子為榮！賴清德：不畏艱難帶領台灣勇往前進
「金正恩」現身柯文哲基隆造勢晚會 被國安人員「請」出去
2024/01/11 17:20

「金正恩」現身柯文哲基隆造勢晚會 被國安人員「請」出去
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播