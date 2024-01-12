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桃園第5選區藍綠白3選將 選前這樣喊話……

民進黨桃園市第5選區立委候選人劉仁照（右2）在龍潭舉行團結之夜，高喊「換人做看看」。（劉仁照總部提供）

民進黨桃園市第5選區立委候選人劉仁照（右2）在龍潭舉行團結之夜，高喊「換人做看看」。（劉仁照總部提供）

2024/01/12 23:37

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市第5選區立委候選人呂玉玲今晚在平鎮、龍潭舉行選前之夜，她細數近年政績，喊話在關鍵時刻桃園要團結，集中支持好人選；民進黨立委候選人劉仁照在龍潭舉行團結之夜，高喊「換人做看看」，要進入國會為平鎮、龍潭做更多事；民眾黨立委候選人賴香伶今則由前立委黃國昌陪同平鎮車掃，晚間參與民眾黨凱道造勢。

也是「三寶爸」的劉仁照，晚間帶著妻子和3名子女同台感謝鄉親這一路陪他、帶他走到今天，給他最大溫暖，他不僅是「三寶爸」也是會計師，過去在事務所工作，當時想把家庭照顧好，讓小孩過更好生活，因緣際會覺得可做更多因此參選市議員，用專業投入政治，努力改善平鎮生活環境與學校環境等。

劉仁照提到，擔任3屆市議員逾9年間，努力爭取學校建設，現在想做更多事，希望大家給他支持，讓他進入國會，在立法院做更多事，為平鎮、龍潭做更多，給年輕的他一個機會，換人做看看，相信平鎮、龍潭一定能有所改變，今天投票日要大家一起拚才會贏。

呂玉玲細數，過去在立法院提案超過320件，連署件數2777件，服務件數高達20萬件，她始終將鄉親囑託的事當成自己的事，一件件腳踏實地完成才能回報鄉親支持，把平鎮、龍潭顧好。她提到，最困難的高原交流道拚了10年終於完成，以及國軍桃園總醫院急重症醫療大樓興建中，她也向經濟部爭取預算，讓電纜地下化、自來水管線汰舊換新持續進行。

呂玉玲表示，從政10幾年，有鄉親的鼓勵和溫暖，就是她前進奮鬥的能量，最後關鍵時刻，將決定中華民國的穩定、兩岸之間的和平、孩子的未來，此時此刻籲請鄉親團結，集中選票支持好的人選。

賴香伶則說，參與選舉以來聽到最多平鎮、龍潭鄉親們的心聲提及在地立委做30幾年都是同一黨，但平鎮、龍潭根本沒改變，許多老人家生活辛苦、孩子的教育不完善，她強調自己會努力到最後一刻，全力爭取支持，為平鎮、龍潭的發展全力以赴。

國民黨桃園市第5選區立委候選人呂玉玲（右3）在平鎮、龍潭舉行選前之夜，桃園市長張善政（右4）站台。（呂玉玲總部提供）

國民黨桃園市第5選區立委候選人呂玉玲（右3）在平鎮、龍潭舉行選前之夜，桃園市長張善政（右4）站台。（呂玉玲總部提供）

民眾黨立委候選人賴香伶（左4）由前立委黃國昌（左3）陪同平鎮車掃。（賴香伶總部提供）

民眾黨立委候選人賴香伶（左4）由前立委黃國昌（左3）陪同平鎮車掃。（賴香伶總部提供）

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