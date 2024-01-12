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隔街拚場！彭俊豪徒步大遊行、魯明哲辦選前之夜

彭俊豪選前徒步大遊行，沿途比出5號手勢，獲得鄉親擊掌、握手力挺。（記者李容萍攝）

彭俊豪選前徒步大遊行，沿途比出5號手勢，獲得鄉親擊掌、握手力挺。（記者李容萍攝）

2024/01/12 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕選前最後衝刺，民進黨桃園市第3選區立委候選人彭俊豪，今（12日）晚由近千名支持者陪同，在中壢區進行選前徒步大遊行，沿途比出5號手勢，獲得鄉親擊掌、握手力挺；國民黨立委候選人魯明哲則在中壢競選總部舉行選前之夜，包括桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚及現任立委張育美等人站台助講，吸引許多支持者前來，兩陣營隔街拚場。

彭俊豪表示，自己是土生土長的中壢人，這10年來擔任3屆市議員，在選前之夜徒步向鄉親請託，是團隊一直以來的傳統，也是藉這個機會，激起大家去投票的意願，把今天的士氣推向最高點、贏得勝選；對於選舉努力到最後一刻，他要謝謝最愛的太太、中壢隊所有的隊友，這場偉大的航程，因為有你們而精彩，讓我們共同期待明天的勝利，翻轉中壢。

彭俊豪提到，在選前之夜藉由徒步掃街，也是表示對這塊土地、對人民的尊重和感謝，希望凝聚共識，呼籲「選對的人，走對的路」，國會要過半才能更有力，明天踴躍出來投票，選一個中壢栽培、真正關心中壢的彭俊豪。

魯明哲表示，選前之夜氣氛非常嗨，他看到相當振奮，從政26年來，見證中壢一路發展，但過去1個月間遭抹黑，竟稱他沒質詢零法案，還有人說「滷蛋是混蛋」，但過去大家給他的機會，他不會改變，會認真默默做事，將這城市該給大家的進步要還給大家，遠離戰爭安居樂業，也是父母心中的期待，希望台灣安定和平、經濟發展。

魯明哲也喊話，明天大家要用選票讓中華民國避掉最大的災難，全力支持國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，以及立委要選擇繼續和大家一起打拚做事的魯明哲，這次國民黨不分區立委也提名許多優秀人才，也要讓他們一起進入立法院。

魯明哲在競選總部舉辦選前之夜造勢活動，桃園市長張善政（中）站台助講。（記者李容萍攝）

魯明哲在競選總部舉辦選前之夜造勢活動，桃園市長張善政（中）站台助講。（記者李容萍攝）

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