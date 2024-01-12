選前之夜》屏東藍綠路上「短兵相接」 各喊各的超激情

綠營在馬路這邊揮旗，對面則是藍營遊行隊伍。（記者羅欣貞攝）

2024/01/12 22:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕選前之夜超激情！國民黨屏北立委候選人黃明賢今晚舉辦遊行嘉年華，逾3千人的隊伍行經屏東市勝利路時，與正在縣立體育館前舉辦民主嘉年華的民進黨陣營有短暫交會，雙方隔著馬路各揮各的旗、各喊各的口號，宣傳車的聲音相互交織，一下響起「支持賴清德」的聲音、一下又是「挺侯友宜」，形成有趣畫面。

民進黨賴清德屏東縣競選總部今晚（12日）於屏東市的縣立體育館前舉辦選前之夜「美德贏台灣」民主嘉年華，湧入5千民眾加入遊行，遊行由競選總部主委、屏東縣長周春米帶領，屏北立委候選人鍾佳濱、屏南立委候選人徐富癸、縣議員梁育慈、李世斌、方一祥、陳明達等人參與；全場先於晚間7點在縣立體育館前草皮整隊及演說，7點30分出發遊行。

請繼續往下閱讀...

就在晚間6點55分，國民黨屏北立委候選人黃明賢破3千人的選前之夜嘉年華遊行隊伍，從仁愛路轉往勝利路時，剛好碰在正在集結的民進黨支持者，雙方人馬與宣傳車隔著勝利路「各喊各的」、還朝著對方各揮各的旗幅，頗有互相較勁的味道，但也都互相保持風度，未擦槍走火發生衝突。

雙方的宣傳車各自放送，一邊響起「總統支持賴清德、屏北立委支持鍾佳濱政黨票投給民主進步黨，搶救王義川，讓國會過半 ，總統勝選，讓王義川和鍾佳濱共同悍衛台灣民主，爭取地方建設」、「要讓立法院水準提升，避免韓國瑜做我們的立法院長」；另一邊則是「侯友宜凍蒜！黃明賢凍蒜！」放送聲互相交織，形成有趣的畫面，也讓選前之夜格外有看頭。

國民黨黃明賢遊行隊伍經過民進黨遊行集結場地，雙方短暫交會，隔著馬路各喊各的。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法